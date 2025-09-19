 דילוג לתוכן
שר האיומים מתרברב: נניף את דגל ישראל בצנעא

רמי יצהר 19 בספטמבר 2025

שר האיומים לא נח לרגע. אילו רק יכולתו היתה משתווה לפיו הוא היה יכול להיות נפוליון. בינתיים הוא סתם פיון של ביבי.

הנה זה בא:

שר הביטחון ישראל כ"ץ:

עבד אל-מלכ אל-חות'י זמנך יגיע.
תישלח לפגוש את מליאת ממשלתך ואת כל מסוכלי ציר הרשע שממתינים במעמקי הגיהנום.

הסיסמה "מוות לישראל, קללה על היהודים" הכתובה על הדגל החות'י תוחלף בדגל ישראל כחול לבן שיתנוסס בבירת תימן המאוחדת.

ישרטל כץ הפך עצמו לבדיחה עם איומי הסרק המגוכחים שלו הלקוחים מעולם הביזיונות והבידיונות הערבי המוכר לשימצה. חבל כי כץ תמיד היה איש עבודה חרוץ ושר מוצלח. בשנתיים האחרונות עובר עליו משהו רע. ואולי הוא צודק בהנחה שרק ככה הוא יוכל לרשת את נתניהו בראשות הליכוד. לך תדע.

מבזק

