טראמפ מתעקש: נתניהו משקר לישראלים באשר למספר החטופים שנהרגים בעזה

טראמפ חוזר ומפריך את הנתונים שמפיץ נתניהו: לפי המודיעין שבידינו נותרו 10 עד 16 חטופים חיים לכל היותר. הנתון המעודכן שהשמיע היום הנשיא האמריקני מצביע על קיטון במספר החטופים ששורדים בעת שהמתקפה על עזה החלה ועיקרה טרם יצא לדרך נתניהו בתגובה מתעקש על 20 חטופים חיים העיקר למנוע החרפת ההפגנות נגדו בגין ההתעקשות הפוליטית למנוע את סיום המלחמה בעזה מטעמים פוליטיים אישיים פסולים.

ועינב צנגאוקר, אמו של מתן החטוף בעזה, אמרה בהפגנה במוצאי שבת:

"נתניהו מכיר כמונו את האינדיקציות המודיעיניות לסכנה של כיבוש עזה על החטופים והחיילים והחליט בכוונת מכוון לגזור מוות על אזרחיו. דם ילדינו הוא בשבילו כלי פוליטי להאחזות בכסא.

״כי כל עוד יש מלחמה יש לנתניהו ממשלה ואם לא נתקומם נגדו הוא יגזור עלינו מלחמת נצח. נתניהו ייזכר לעד כרוצח בשביל שימור השלטון".

צנגאוקר הוסיפה: "המלחמה הזאת תסתיים רק במאבק ציבורי. אין לנו מנהיגים ראויים אבל יש לנו עם שקם ב-7 באוקטובר ונלחם על המדינה. עכשיו זה הזמן להלחם על החיים. זה הזמן לצאת לרחובות. בואו. זה מאבק על החיים של כולנו".

״עניין מרכזי״