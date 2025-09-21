 דילוג לתוכן
טראמפ נגד נתניהו: נותרו רק כ-10 חטופים חיים בעזה

IMG_6514
רמי יצהר 21 בספטמבר 2025

הנשיא טראמפ – האיש שלא מהסס לומר דברים ולצייר את המציאות כפי שהוא מודע לה, חוזר בסוף השבוע ומפריך בגלוי וללא משוא פנים את הנתונים שמפיץ נתניהו בנוגע לגורלם של החטופים שהופקר לחלוטין בפעילות הנוכחית בעזה לדבריו: ״לפי המודיעין שבידינו נותרו 10 עד 16 חטופים חיים לכל היותר״.

ועינב צנגאוקר, אמו של מתן החטוף בעזה, אמרה בהפגנה במוצאי שבת:

"נתניהו מכיר כמונו את האינדיקציות המודיעיניות לסכנה של כיבוש עזה על החטופים והחיילים והחליט בכוונת מכוון לגזור מוות על אזרחיו. דם ילדינו הוא בשבילו כלי פוליטי להאחזות בכסא.

״כי כל עוד יש מלחמה יש לנתניהו ממשלה ואם לא נתקומם נגדו הוא יגזור עלינו מלחמת נצח. נתניהו ייזכר לעד כרוצח בשביל שימור השלטון".

צנגאוקר הוסיפה: "המלחמה הזאת תסתיים רק במאבק ציבורי. אין לנו מנהיגים ראויים אבל יש לנו עם שקם ב-7 באוקטובר ונלחם על המדינה. עכשיו זה הזמן להלחם על החיים. זה הזמן לצאת לרחובות. בואו. זה מאבק על החיים של כולנו".

בשטח מצבה הבינלאומי של ישראל מידרדר במהירות.

״עניין מרכזי״

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

