נשיא אמריקאי לשעבר: עבור נתניהו אזרחי עזה ״אינם בני אדם״

נשיא ארה״ב לשעבר ברק אובמה:

״ממשלת נתניהו שמונעת מזון, תרופות ומקלט ממיליוני אזרחים בעזה עושה זאת כי עבורה תושבי עזה אינם בני אדם״.

דברי אובמה משקפים מצור מתגבר נגד מדיניות נתניהו וסירובו לסיים את המלחמה בעזה מטעמים פוליטיים פנימיים ושימור שלטונו. אגב, בסקר שפורסם בימים האחרונים נקבע כי אפילו יהודי אמריקה מתעבים את התנהלות נתניהו כ-80% ממש לא תומכים בה

בין היתר צפויות כמעט כל מדינות העולם להכיר בימים הקרובים במדינה פלסטינית בעצרת האו״ם, הכדורגל הישראלי וענפי ספורט נוספים יוחרמו בזירה הבינלאומית, שערי האירוויזיון יינעלו בפני ישראל וכן שורה ארוכה נוספת של ארגונים ומפעלים בינלאומיים.

״עניין מרכזי״