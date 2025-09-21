 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום ראשון, 21 בספטמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

נשיא אמריקאי לשעבר: עבור נתניהו אזרחי עזה ״אינם בני אדם״

IMG_6697
הניה זסלבסקי 21 בספטמבר 2025

נשיא ארה״ב לשעבר ברק אובמה:

״ממשלת נתניהו שמונעת מזון, תרופות ומקלט ממיליוני אזרחים בעזה עושה זאת כי עבורה תושבי עזה אינם בני אדם״.

דברי אובמה משקפים מצור מתגבר נגד מדיניות נתניהו וסירובו לסיים את המלחמה בעזה מטעמים פוליטיים פנימיים ושימור שלטונו. אגב, בסקר שפורסם בימים האחרונים נקבע כי אפילו יהודי אמריקה מתעבים את התנהלות נתניהו  כ-80% ממש לא תומכים בה

בין היתר צפויות כמעט כל מדינות העולם להכיר בימים הקרובים במדינה פלסטינית בעצרת האו״ם, הכדורגל הישראלי וענפי ספורט נוספים יוחרמו בזירה הבינלאומית, שערי האירוויזיון יינעלו בפני ישראל וכן שורה ארוכה נוספת של ארגונים ומפעלים בינלאומיים.

״עניין מרכזי״

מבזקתקשורתפוליטיקהמי נגד מיחדשותכלכלהתרבות ובידור

שתפו את המאמר

תמונה של הניה זסלבסקי
הניה זסלבסקי

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה