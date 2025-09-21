 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום ראשון, 21 בספטמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

נתניהו בהתנהלותו המופקרת והאינטרסנטית הוא שהביא עלינו את הצרה הגדולה: הכרת העולם במדינה פלסטינית בעזה ובגדה

357755DE-B79D-4299-B0ED-5DA297D73C03
רמי יצהר 21 בספטמבר 2025

היום הנורא הגיע. מדינות המערב הגדולות הכירו בזו אחר זו פומבית בזכות הקמתה של פלסטין בשטחי הגדה ורצועת עזה. הנוקד אאוט יונחת בעצרת השנתית של האומות המאוחדות של צפויות יותר מ-140 מדינות להצטרף להכרזה ההיסטוריה, שלאחריה תהיה ישראל שונה לחלוטין.

מנהיגי העולם כולם הזהירו את נתניהו זה שנה ויותר שהתנהלותו המופקרת, חסרת האחריות והברוטאלית מובילים לכך שחמאס נוחל ניצחון מדיני גדול על המדינה היהודית לא בשדה הקרב אלא בדעת הקהל העולמית מה שמוביל לתמיכה גורפת בפלסטינים שהפכו בגלל נתניהו מטרוריסטים ארורים שטבחו ביהודי העוטף ב-7 באוקטובר – למסכנים שסובלים זוועות שהעולם לא ראה זה עשרות בשנים.

ובעוד שהפלת הבתים בעזה ופיצוץ השכונות נמשך – העולם מפנה עורף לישראל בכל הזירות והחמור מכל עוד צפוי לנתניהו ולסביבתו בהמשך.

אבל ביבי בשלו וזו תגובתו למהלך האומלל שהוא עצמו הוביל בהתנהלותו האינטרסנטית שבינה לבין אינטרס לאומי של מדינת ישראל והעם היהודי אין ולא כלום:

*ראש הממשלה בנימין נתניהו: ״לא תקום מדינה פלסטינית. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארה״ב״*

״יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור.

ויש לי מסר נוסף עבורכם:
זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן.

במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ.

עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית.
לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון – ונמשיך בדרך זו.

המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו״.

עד כאן הודעת נתניהו וכרגיל הדבר היחיד שמעניין אותו הוא להרוויח זמן. אבל גם זה אוזל לו ואולי לכולנו.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

www.news-israel.net

חדשות וסקופים מאז 1999.

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה