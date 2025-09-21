נתניהו בהתנהלותו המופקרת והאינטרסנטית הוא שהביא עלינו את הצרה הגדולה: הכרת העולם במדינה פלסטינית בעזה ובגדה

היום הנורא הגיע. מדינות המערב הגדולות הכירו בזו אחר זו פומבית בזכות הקמתה של פלסטין בשטחי הגדה ורצועת עזה. הנוקד אאוט יונחת בעצרת השנתית של האומות המאוחדות של צפויות יותר מ-140 מדינות להצטרף להכרזה ההיסטוריה, שלאחריה תהיה ישראל שונה לחלוטין.

מנהיגי העולם כולם הזהירו את נתניהו זה שנה ויותר שהתנהלותו המופקרת, חסרת האחריות והברוטאלית מובילים לכך שחמאס נוחל ניצחון מדיני גדול על המדינה היהודית לא בשדה הקרב אלא בדעת הקהל העולמית מה שמוביל לתמיכה גורפת בפלסטינים שהפכו בגלל נתניהו מטרוריסטים ארורים שטבחו ביהודי העוטף ב-7 באוקטובר – למסכנים שסובלים זוועות שהעולם לא ראה זה עשרות בשנים.

ובעוד שהפלת הבתים בעזה ופיצוץ השכונות נמשך – העולם מפנה עורף לישראל בכל הזירות והחמור מכל עוד צפוי לנתניהו ולסביבתו בהמשך.

אבל ביבי בשלו וזו תגובתו למהלך האומלל שהוא עצמו הוביל בהתנהלותו האינטרסנטית שבינה לבין אינטרס לאומי של מדינת ישראל והעם היהודי אין ולא כלום:

*ראש הממשלה בנימין נתניהו: ״לא תקום מדינה פלסטינית. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארה״ב״*

״יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור.

ויש לי מסר נוסף עבורכם:

זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן.

במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ.

עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית.

לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון – ונמשיך בדרך זו.

המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו״.

עד כאן הודעת נתניהו וכרגיל הדבר היחיד שמעניין אותו הוא להרוויח זמן. אבל גם זה אוזל לו ואולי לכולנו.

רמי יצהר Rami Yitzhar

