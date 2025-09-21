עוד שבת של כדורגל שבה התל אביביות דוהרות קדימה

מחזור רביעי בליגת העל, והשבת סיפקה חגיגה התקפית: מכבי תל אביב שומרת על מאזן מושלם למרות הרחקה ודרמה גדולה, הפועל תל אביב טורפת את אשדוד במשחק מרהיב, ובית״ר ירושלים מתעקשת להישאר בצמרת עם ניצחון דרמטי בטדי. גם מכבי נתניה הפציצה חמישייה וחזרה לנשום. שני משחקים נוספים יושלמו בהמשך ויכריעו את תמונת הצמרת.
מכבי תל אביב – הפועל ירושלים 1:2
- מהלך המשחק: מכבי תל אביב הסתבכה עם הרחקה של רוי רביבו בדקה ה־66, ומיד לאחר מכן ספגה שער חופשי נפלא של גיא בדש (67). אך במקום להישבר, הצהובים יצאו קדימה: עידו שחר איזן (70) ומוחמד עלי קמארה, בתוספת הזמן (90+3), חתם מהפך שהקפיץ את בלומפילד.
- תגובות: המאמן ברק יצחקי שיבח את האופי: “גם בעשרה שחקנים הראינו שאנחנו יודעים לנצח.”
- משמעות: מכבי תל אביב עם ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים — 12 נקודות, מאזן מושלם והצהרה ברורה לשאר הליגה. הפועל ירושלים, מנגד, נותרה בלי נקודות ועם הרבה סימני שאלה.
הפועל תל אביב – מ.ס. אשדוד 2:6
- מהלך המשחק והמכבירים: אשדוד פתחה בסערה: קארים קימבידי כבש כבר אחרי 17 שניות. אלא שהפועל תל אביב לא נבהלה:
- דניאל דאפה איזן (7, בישול סתיו טוריאל)
- רועי אלקוקין הפך (13, בישול טוריאל)
- שער עצמי של אשדוד (29)
- אלקוקין השלים צמד (35)
- טוריאל עצמו הוסיף (42)
- במחצית השנייה, אשדוד צימקה (53), אך צ’יקו חתם נגיחה (77) וקבע 2:6 אדיר להפועל.
- תגובות: אלקוקין: “זה היה ערב חלומי, אנחנו קבוצה עם אופי.” המאמן קובי רפואה: “הקבוצה הזו רעבה ותוקפת.”
- משמעות: האדומים עם שלוש נקודות נוספות, מדורגים במקום השני עם 10 נקודות, ומציגים את אחת ההתקפות הכי קטלניות בליגה.
בית״ר ירושלים – עירוני קרית שמונה 1:2
- מהלך המשחק: אילון אצילי (25) העלה את בית״ר ליתרון, עדי יונה הכפיל (54), אך גונסאלו מרטינס צימק בפנדל (73). הדרמה נמשכה עד הדקה האחרונה, אבל בית״ר שמרה על היתרון.
- תגובות: בבית״ר חגגו: “זה ניצחון של אופי.” קרית שמונה לעומת זאת נשמעת מתוסכלת: “היינו קרובים לנקודה חשובה.”
- משמעות: עם שבע נקודות, בית״ר ירושלים ממשיכה להצמד לחלק העליון של הטבלה ומראה שהשנה היא מתכוונת להיאבק.
מכבי נתניה – עירוני טבריה 2:5
- מהלך המשחק: טבריה עלתה ליתרון מפתיע, אך נתניה התפוצצה במחצית השנייה:
- ווילסון האריס כבש צמד (48, 71)
- ריברטו טבארש הצטיין עם בישולים
- עוד שלושה שערים הגיעו מרגלי אילון אלמוג, מתן חוזז ושער עצמי של טבריה.
- תגובות: המאמן יוסי אבוקסיס: “ניצחון חשוב למוראל, אבל ההגנה חייבת להשתפר.”
- משמעות: נתניה עם שלוש נקודות ראשונות העונה, יוצאת מהאפס ומקווה להמשיך במומנטום.
מצב בטבלה לאחר שבת
- מכבי תל אביב – 12 נקודות (מאזן מושלם)
- הפועל תל אביב – 10 נקודות
- הפועל באר שבע – 9 נקודות (משחק חסר)
- מכבי חיפה – 7 נקודות (משחק חסר)
- הפועל פתח תקווה – 7 נקודות
- בית״ר ירושלים – 7 נקודות
…
מכבי נתניה – 3 נקודות
מה עוד צפוי במחזור הרביעי?
שני משחקים יושלמו בהמשך ויכולים לערבב את הצמרת:
- הפועל באר שבע – בני סכנין
- הפועל חיפה – מכבי חיפה