רוברט רדפורד – אגדה קולנועית בלתי נשכחת

העולם נפרד מאגדה. רוברט רדפורד, אחד השמות המזוהים ביותר עם הזוהר, הכריזמה והעומק של הקולנוע האמריקני, הלך לעולמו בגיל 89 בביתו ביוטה. מותו היכה גלים ברחבי העולם – לא רק בקרב אנשי תעשיית הסרטים, אלא גם בקרב מיליוני מעריצים שראו בו הרבה מעבר לשחקן: הוא היה סמל, יוצר, לוחם סביבתי ואדם שידע לשלב יופי הוליוודי נדיר עם אינטלקט חד ומחויבות מוסרית.

המוות השקט – וההדף הרועם

רדפורד נפטר בשנתו, מוקף בבני משפחתו, על פי הודעת מקורביו. רגע אינטימי, כמעט פיוטי, שסיים חיים מלאי עשייה, תהילה והשפעה. אף שלא נמסרה סיבת מוות רשמית, המוות התקבל כטרגדיה אישית אך גם כמעבר של תקופה שלמה. הוליווד – וגם עולם התרבות כולו – נותרו לפתע בלי אחד מעמודי התווך הבולטים שלהם.

מהנער מקליפורניה לכוכב הגדול מכולם

צ’ארלס רוברט רדפורד ג’וניור נולד ב־1936 בסנטה מוניקה, קליפורניה. הוא היה נער יפה תואר עם חלומות גדולים, שהצליח לפרוץ את הדרך הקשה לעולם המשחק דרך תיאטרון, סדרות טלוויזיה ותפקידים קטנים – עד שהתפוצץ למסך הגדול.

ב־1969, כשכיכב ב־Butch Cassidy and the Sundance Kid, לצדו של פול ניומן, העולם הבין שנולד כוכב יוצא דופן. הסרט הפך לקלאסיקה מיידית – ורדפורד, עם המבט הבטוח והחיוך הקטלני, הפך לסמל מין עולמי. משם הדרך נפתחה: The Sting, All the President’s Men, The Great Gatsby, Out of Africa – כל אחד מהם הפך אותו לגדול יותר, ליותר מאשר שחקן – לאייקון.

במאי עם רגישות נדירה

רדפורד לא הסתפק בזוהר הוליוודי. הוא רצה גם להשפיע, לשנות, להותיר חותם. ב־1980 הוא ביים את Ordinary People, דרמה משפחתית מורכבת ועדינה, שזיכתה אותו בפרס האוסקר לבמאי הטוב ביותר. הסרט הוכיח שהוא לא רק פנים יפות, אלא גם יוצר בעל חזון ויכולת לספר סיפורים אנושיים עמוקים.

סאנדנס – מהפכה בקולנוע העצמאי

אבל אולי התרומה הגדולה ביותר של רדפורד לקולנוע הייתה מחוץ למסך. ב־1981 ייסד את מכון סאנדנס ואת פסטיבל סאנדנס, שהפכו לבית החם של קולנוע עצמאי. בזכותו קיבלו במאים ושחקנים צעירים הזדמנות לפרוץ ולהביא קול אחר, רענן ונועז. אין כמעט יוצר עצמאי חשוב בארה”ב שלא עבר דרך סאנדנס – וזהו המורשת הגדולה ביותר של רדפורד, לצד הקריירה האישית.

האיש שמעבר למסך

רדפורד היה גם פעיל חברתי נחוש: הוא דגל בשמירה על הסביבה, תמך בזכויות ילידים ובמאבקים סביבתיים, והעז להרים קול גם בנושאים פוליטיים רגישים. במובן זה, הוא היה דמות הוליוודית נדירה – כזו שמסרבת לשתוק ומנצלת את המעמד שלה לא רק בשביל פרסום אלא בשביל שינוי.

תגובות חובקות עולם

המוות של רדפורד חולל גל של אבל והערכה. ברברה סטרייסנד כתבה עליו שהוא היה “השותף המושלם, ג’נטלמן אמיתי”. מריל סטריפ נזכרה בו כ”אריה קולנועי, חזק ורגיש”. ג’יין פונדה הדגישה את השילוב הנדיר של יופי, חוכמה ותעוזה. גם מחוץ להוליווד, מנהיגים ואמנים מכל העולם התייחסו אליו כאל “מצפן מוסרי”, ולא רק ככוכב קולנוע.

מורשת שלא תישכח

רדפורד סימל את התקופה שבה הוליווד יצרה אגדות חיות – אך בניגוד לרבים אחרים, הוא לא נבלע בשחיתות ובשטחיות. הוא שמר על קו אישי, תרם לאחרים, והותיר אחריו מורשת כבירה: סרטים בלתי נשכחים, דור שלם של במאים עצמאיים, ומסלול חיים שמעורר השראה.

כשהמסך יורד על חייו של רוברט רדפורד, הוא משאיר אחריו דמות שאין לה תחליף – כוכב שהאיר את הוליווד ואת העולם כולו, ולא הפסיק להזכיר שגם בתוך תעשיית החלומות יש מקום לאמת, לאומץ וליופי אנושי אמיתי.

