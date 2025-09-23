טראמפ מוותר על שלום ומצעיד את העולם למלחמה אכזרית ומסוכנת למין האנושי כולו

כשטראמפ זועם על העולם כולו ומצהיר כי ההכרה ההמונית במדינה פלסטינית היא ״פרס לחמאס וניצחון לטרור״ ושעות אחר כך הוא נפגש עם זלנסקי ומשנה לחלוטין את גישתו למלחמת אוקראינה ומזהיר שהיא לא רק שלא תצטרך לוותיק על שטחים לטובת פוטין אלא אף תנצח במלחמה ותגרוס את הצבא הרוסי מכל שטחי אוקראינה שנכבשו מתחילת המלחמה. זה מצטרף לתוקפנותו המילולית נגד המנהיג הרוסי תוך עידוד נאט״ו להפיל מטוסים רוסיים אם ימשיכו להפר את. מרחב האוויר שלהם – כל זה מתחיל להישמע כהקדמה ללא פחות ממלחמת עולם.

הסלמה יומיומית בין רוסיה לנאט״ו כבר מזמן איננה “רעש רקע” אלא מציאות מתגלגלת שמטפסת מדרגה-אחר-מדרגה. היא נפתחת במשפט אחד קצר של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ — ונמשכת בשורה עבה של עובדות קשות מהשטח: חדירות מטוסים ורחפנים לשמי מדינות החזית, יירוטים, הפעלת סעיף 4 של נאט״ו, ואפילו סגירת גבול שמקפיאה רכבות סחורה בדרך מסין למערב אירופה. בקצב הזה — לך תדע לאן נגיע, וכנראה מהר בהרבה מהצפוי. ובינתיים? הבורסות כמעט שלא ממצמצות. מדהים.

“Yes, I do.” — כך ענה טראמפ כשנשאל בניו-יורק, לצד זלנסקי, אם מדינות נאט״ו צריכות להפיל מטוסים רוסים שחודרים לשמן. זו לא רק הצהרה — זו הכוונת מדיניות שמכשירה תגובה צבאית מיידית במקרה של פלישה לשמי הברית.

מה קרה בפועל: רצף אירועים שהולך ומתחבר

פלישה לשמי אסטוניה: טאלין דיווחה כי שלושה מטוסי MiG-31 רוסים חדרו לשטחה למשך כ-12 דקות עד שיורטו והורחקו בידי מטוסי נאט״ו. הנושא הועלה לדיון דחוף במועצת נאט״ו. רוסיה מכחישה וטוענת לעלילת הסלמה מצד אסטוניה.

פולין תחת נחילי רחפנים: בלילה שבין 9–10 בספטמבר חדרו כ-20–23 רחפנים רוסים לשטח פולין; חלק הופלו. ורשה הפעילה את סעיף 4 של אמנת נאט״ו — התייעצות דחופה עקב איום לביטחון הלאומי.

רומניה מדווחת על חדירה: ב-14 בספטמבר הופעלה אזעקה כאשר רחפן חדר לשמי רומניה במהלך מתקפה רוסית על אוקראינה; הוזנקו מטוסי יירוט.

הצהרת נאט״ו הרשמית: “נשתמש בכל האמצעים — צבאיים ובלתי-צבאיים — כדי להגן על עצמנו.” לצד אזכור מפורש שמדינות נוספות (פינלנד, לטביה, ליטא, נורבגיה, רומניה) חוו לאחרונה הפרות דומות.

טון התקפי באירופה: פולין מאותתת: אם מטוס רוסי יחצה שוב — שלא יתפלאו אם יופל. גם לונדון ניצבת מאחור.

גבול נסגר – רכבות נעצרות: ההחלטה הפולנית לסגור את הגבול עם בלארוס חסמה עורק רכבת אסטרטגי המחבר את סין וה-EU; מעל 90% מתנועת הרכבות סין–אירופה עברה במסדרון זה. עשרות ומאות רכבות נתקעו, והיקפי סחורות בהיקרים של עשרות מיליארדי אירו מושפעים.

המשמעות: הזירה האווירית הופכת לקו אדום חי

נורמליזציה של יירוטים — יירוטי מטוסי יירוט והפעלת סוללות הגנה אווירית הפכו “שגרה”. כל חדירה נוספת מגדילה את הסיכוי לאירוע הפלה — ולהידרדרות. סעיף 4 אינו רק פרוצדורה — זוהי הפעלה של מנגנון אזעקה פוליטית שהברית השתמשה בו מספר פעמים מצומצם מאז הקמתה; עצם ההפעלה משדרת לנוסחאות הקבע במוסקבה שהשעון מתקתק. מרחב אפור–היברידי — הרחפנים, החדירות הקצרות, הכחשות הקרמלין: זהו “מבחן גבולות” שמודד את עצבי נאט״ו ואת תגובתיותה. כלכלה מול תותחים — סגירת הגבול ותזוזת הרכבות פוגעות בלוגיסטיקה של היבשת; מי שחושב שזה “אירוע גבולות מקומי” — יגלה במהרה איך השרשרת התעשייתית והקמעונאית מתייקרת ומתארכת.

ציטוטי מפתח — ומה הם אומרים באמת

“We will use all necessary military and non-military means.” — נאט״ו אחרי אסטוניה.

תרגום לשטח: מנדט ליירוט, להצבת סוללות, להגברת סיורי אוויר ואף לתגובה אלקטרונית-סייבר.

“

Yes, I do.” — טראמפ על הפלת מטוס רוסי החודר לשמי נאט״ו.

המשמעויות: קו אדום ברור: חדירה ≈ מטרה חוקית להפלה. איתות מרסן — אך גם מדרבן ספירלת תגובה.

רוסיה: “האשמות שקר, אין ראיות אובייקטיביות.” — הקרמלין על אסטוניה.

המשמעויות: המשך לוחמת נראטיב: הכחשה, יצירת עמימות, הטלת אשמה על נאט״ו כ”מסלימה“.

“אם יפלשו לשמינו — שלא יתבכיינו כשייפלו.” — רוח המסר מפולין ובריטניה.

המשמעויות: שינוי טון: מאיפוק גזרת-מזרח למוכנות להפלה מוצהרת.

לאן זה הולך? תרחישים קונקרטיים לטווח מיידי

אירוע הפלה ראשון: חדירה נוספת — ובעקבותיה הפלה. קרב דיפלומטי רצחני במועצת הביטחון, פריסה מוגברת של נאט״ו לאורך הקשת מפינלנד ועד הים השחור.

תגמול רוסי היברידי: מתקפות סייבר, הפרעות GPS, עוד רחפנים על נמלי תעופה ותחנות כוח.

הרחבת החזית הכלכלית: עיכובי סחורות, ייקור הובלות, וגל זעזועים בשרשראות האספקה של האיחוד — במיוחד באי-קומרס (Temu, Shein) ובתעשייה.

והשווקים? בינתיים — שקט מפתיע

למרות רצף האירועים, מדדי המניות באירופה אינם משקפים פאניקה. זהו דיסוננס שקשה להתעלם ממנו: שדות התעופה והגבולות רועמים, וקווי הסחורות נחנקים — אך הבורסות מגלמות “הכול בשליטה”. היסטורית, רגעי קונפליקט כאלה נוטים להתמחר באיחור — עד שקורה אירוע “בלתי ניתן לעיכול”. אז זה קורה בבת אחת.

בשורה התחתונה

הגבול המזרחי של אירופה בוער בשקט: מטוסים שנוגעים בקו, נחילי רחפנים שחודרים בדקות החשוכות, הצהרות שמקשיחות טון, וגשרי רכבת שמפסיקים לזרום. טראמפ נותן כותרת — ונאט״ו מזיזה מטוסים וסוללות. אם הימים הקרובים יביאו עוד “בדיקת גבולות” — המרחק בין יירוט להפלה, ובין הפלה להתנגשות אזורית — קצר להחריד. בקצב הזה של ההסלמה, העימות הגדול עלול להקדים מאוד את לוח השנה.

רמי יצהר Rami Yitzhar — „עניין מרכזי“