פצצה פוליטית: שום מנהיג לא העז מעולם להשתלח כך על העולם כולו ועוד מול מרבית מנהיגי תבל

באולם המליאה של האומות המאוחדות בניו־יורק התפוצצה אתמול פצצה דיפלומטית: נאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במשך 56 דקות הוא הפך את הבמה הממלכתית למופע של פרובוקציות, אמירות שוברות מוסכמות וציטוטים שילוו את העולם עוד זמן רב.

“המלחמה בעזה חייבת להיפסק עכשיו”

עוד לפני שעסק באקלים, באירופה או ברוסיה – טראמפ ירה את המסר המרכזי:

“המלחמה בעזה חייבת להיפסק עכשיו. אבל לא בדרך שאתם רוצים כאן באולם הזה – לא בכפייה, לא בהחלטות ריקות מתוכן. השלום יושג רק באמצעות משא ומתן אמיתי בין הצדדים, ולא באמצעות הצבעה מהירה באו״ם.”

המשפט הזה הפך את האולם על פניו. המשלחת הפלסטינית הזדעזעה, שגרירים ערביים לחשו זה לזה בזעם, ואילו ישראל קיבלה חיבוק פומבי חסר תקדים.

ואז הוסיף טראמפ:

“לישראל יש זכות מוחלטת להגן על עצמה מול כל איום. אם אתם באמת רוצים שלום – תפסיקו לדרוש ממנה לוותר על הביטחון שלה.”

האו״ם כולו השתתק. לא מחיאות כפיים, לא קריאות ביניים. שתיקה כבדה. אפילו המזכ״ל, שישב מימינו, נמנע מלהגיב.

הטלפרומפטר נתקע – טראמפ מאלתר

באמצע הנאום קרה אירוע קטן אך סמלי: הטלפרומפטר נתקע. טראמפ עצר לרגע, חייך חיוך ממזרי, והכריז בקול רם:

“אתם לא צריכים מסך בשביל לדעת את האמת. אני אומר אותה ישירות – בלי פילטרים, בלי ביורוקרטיה.”

הקהל צחק במבוכה, אבל טראמפ המשיך בקולו הרועם. הרגע הזה המחיש עד כמה הוא מתענג על פריצה מהנורמות, אפילו טכניות.

מתקפה חזיתית על האו״ם

טראמפ לא חסך מילים:

“האו״ם איבד את דרכו. הפכתם למכונה של דיבורים אינסופיים, החלטות שלא מיושמות ושחיתות שאין לה סוף. מיליארדים מושקעים כאן על בירוקרטיה, בזמן שאנשים מתים ברחובות.”

הוא לעג לנוהל ההצבעות באולם:

“אתם יכולים להרים ידיים עד מחר – המציאות לא משתנה בהחלטות. היא משתנה רק כשמנהיגים מקבלים החלטות אמיצות.”

ובנוגע לסוגיה הפלסטינית, הוא אמר:

“כמה החלטות כבר עברו פה בעד הפלסטינים? עשרות. ומה קרה בשטח? עוד טרור, עוד שנאה, עוד דם. הגיע הזמן להפסיק לשקר לעצמכם.”

אוקראינה ורוסיה – אזהרה לאירופה

טראמפ קרא תיגר גם על מנהיגי אירופה:

“כל יורו שאתם מעבירים לפוטין על גז רוסי – הוא קליע בלב אוקראינה. אתם מדברים גבוהה־גבוהה על זכויות אדם, אבל מממנים את מי שמבצע את הזוועות הגדולות ביותר ביבשת מאז מלחמת העולם השנייה.”

משלחות מזרח־אירופה מחאו כפיים בעמידה. צרפת וגרמניה שמרו על פנים חתומות.

שינויי האקלים – “התרמית הגדולה ביותר בהיסטוריה”

טראמפ לא ויתר גם כאן:

“שינויי האקלים הוא התרמית הגדולה ביותר שנעשתה על העולם. אמרו לנו שהעולם ייגמר ב־2015, אחר כך ב־2020, עכשיו ב־2030. העולם כאן. האיים לא נעלמו, הערים לא הוצפו, והתרמית נמשכת. מישהו מתעשר מזה – אבל לא האזרחים שלכם.”

מדענים באולם נאנחו, חלקם נענעו בראשם בחוסר אונים.

סגנון טראמפ במיטבו

הנאום הזה היה שיא של סגנונו הידוע: מתריס, ישיר, לפעמים לועג. ברגע מסוים, אחרי קריאת ביניים חלשה של דיפלומט אירופי, טראמפ עצר, הביט בו וירה:

“אתם יכולים להמשיך לדבר – אני אמשיך להוביל.”

מחצית האולם צחקה, המחצית השנייה קפאה.

והשורה שנכנסה כבר לספרי ההיסטוריה:

“אמריקה תחילה, תמיד. ואם זה לא מוצא חן בעיניכם – תתמודדו.”

ההלם והתגובות בעולם

אירופה: מנהיגי גרמניה וצרפת גינו מיד. “זהו איום ישיר על הלגיטימיות של הסדר העולמי”, אמר נשיא צרפת.

העולם הערבי: כעס וזעם. שר חוץ ממדינת מפרץ הכריז: “טראמפ מחק את התקווה האחרונה לפתרון שתי המדינות.”

ישראל: בירושלים הודו בשקט: “זהו אחד הנאומים הכי פרו־ישראליים שנשמעו אי פעם מעל במת האו״ם.”

ארה״ב פנימה: רפובליקנים היללו אותו כמי ש“דיבר אמת מול הצביעות”, בעוד הדמוקרטים טענו: “טראמפ מוביל את העולם לאנרכיה.”

ההשלכות

ארה״ב מאותתת כי היא מתרחקת עוד יותר משיתופי פעולה בינלאומיים.

ישראל קיבלה חיזוק נדיר לעמדותיה, בעוד הפלסטינים מגלים כי אפילו באולם האו״ם – השתיקה עוטפת אותם.

אירופה ניצבת מול קריאה אמריקנית נוקבת להתנתקות כלכלית מרוסיה.

ותעשיות הנפט והגז חוגגות את ההכרזה המחודשת של טראמפ נגד מדיניות האקלים.

פענוח משפטי המפתח

“המלחמה בעזה חייבת להיפסק עכשיו” – קריאה לסיום הלחימה אך לא במחיר ישראלי; טראמפ סותם את הגולל על יוזמות בינלאומיות חד־צדדיות.

“לישראל יש זכות מוחלטת להגן על עצמה” – שפה חסרת סייגים, שמעניקה לישראל גיבוי חזק ביותר.

“האו״ם איבד את דרכו” – ביטול הלגיטימיות של המוסד הבינלאומי המרכזי.

“אתם יכולים להרים ידיים עד מחר” – ביטול מוחלט של מנגנון ההצבעה באו״ם.

“כל יורו שאתם מעבירים לפוטין – קליע בלב אוקראינה” – הצבת אירופה מול מראה כואבת.

“שינויי האקלים – התרמית הגדולה ביותר” – הפיכת הקונצנזוס המדעי לאג׳נדה פוליטית.

“אמריקה תחילה, תמיד” – הצהרת הכוונות שמסכמת הכל: אינטרס אמריקני לפני הכל.

סיכום

נאום טראמפ באו״ם לא היה עוד נאום – זו הייתה רעידת אדמה דיפלומטית. תקיפה ישירה על האו״ם, שתיקה דרמטית על הפלסטינים, חיבוק לישראל, מלחמה בממסד האקלימי והצבת אולטימטום לאירופה. אוהבים או שונאים – העולם כולו מבין: עידן חדש החל, והוא נכתב בקולו של טראמפ.

