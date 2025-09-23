קצין צה״ל נהרג בעזה במארב קטלני של חמאס

דובר צה"ל התיר הבוקר (שלישי) לפרסום כי רס"ן שחר נתנאל בוזגלו, מ"פ בשיריון, מת מפצעיו לאחר שנפצע אתמול באורח קשה במארב של חוליית מחבלים במחרב העיר עזה. הקצין נפגע כשאנשי חמאס שארבו לטנק הצליחו לשגר אליו טיל RPG שפגע והרג את הקצין. הקצין היה מפקד פלוגה בן 27 ממגדל העמק.

במרחב העיר עזה היו אתמול שני אירועים במהלכם ארבו חוליות מחבלי חמאס לכוחות צה"ל במרחב העיר עזה.

על כך ייאמר: לסיים את מלחמת עזה ומייד!

ואגב, חמאס פנה ישירות לטראמפ בהצעה לשחרר מחצית מהטופים החיים בתמורה להפסקת אש בת 60 יום נתניהו מסרב.

