תדהמה בעולם בעקבות נאום טראמפ באו״ם: דבר כזה לא נשמע מעולם

ככל שחולפות השעות מאז נאומו הדרמטי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באסיפה הכללית של האו״ם בניו־יורק, מתברר עד כמה מדובר ברגע מכונן בזירה הבינלאומית. טראמפ הטיח בפני מאות מנהיגים, דיפלומטים וראשי מדינות את עמדותיו חסרות הפשרות: סיום מיידי של המלחמה בעזה, דחיית ההכרה במדינה פלסטינית חד־צדדית, מתקפה ישירה על מוסדות האו״ם וביקורת עוקצנית על מדינות אירופה.

“המלחמה בעזה חייבת להיפסק עכשיו”

בפתיחת דבריו, טראמפ התייחס ישירות לדם השפוך ברצועת עזה. בצעד שעורר הדהמה באולם, אמר:

“המלחמה בעזה חייבת להיפסק עכשיו. אבל לא בדרך שאתם רוצים כאן באולם הזה – לא בכפייה, לא בהחלטות ריקות מתוכן. השלום יושג רק באמצעות משא ומתן אמיתי בין הצדדים, ולא באמצעות הצבעה מהירה באו״ם.”

בהמשך הבהיר:

“לישראל יש זכות מוחלטת להגן על עצמה מול כל איום. הכרה במדינה פלסטינית חד־צדדית כאן באולם הזה היא לא רק טעות – היא מתכון להמשך שפיכות דמים.”

הדברים התקבלו בשקט דרמטי, כשהמשלחת הפלסטינית הזדעזעה והאירופאים לחששו זה לזה במבוכה. באולם נרשמה אווירה קפואה – אפילו מנהיגים שמרבים למחוא כפיים נמנעו הפעם.

מתקפה חריפה על האו״ם

טראמפ ניצל את הבמה כדי לשבור טאבו. הוא ירה ללא מעצורים:

“האו״ם איבד את דרכו. במקום להוביל לשלום, הפכתם לזירה של בירוקרטיה, לשחיתות ולחוסר תועלת. מיליארדים מושקעים בדיונים אינסופיים בעוד העולם נשרף. הגיע הזמן שמדינות יפסיקו להמתין לאישור מהבניין הזה ויפעלו בעצמן.”

הוא אף לעג למנגנוני ההצבעה:

“אתם יכולים להרים ידיים עד מחר – המציאות לא משתנה בהחלטות. היא משתנה רק כשמנהיגים מקבלים החלטות אמיצות.”

מנהיגי מדינות אפריקה, אמריקה הלטינית ואסיה הקשיבו בדריכות. חלקם הנהנו בראשם, אחרים הפגינו כעס גלוי. לא הייתה אדישות.

ההלם והתגובות בעולם

אירופה: גרמניה וצרפת גינו את דבריו וטענו כי “טראמפ מסכן את הלגיטימיות של האו״ם”. נשיא צרפת אף הוסיף: “אם ארה״ב לא תעמוד לצד העולם, מי יעמוד?”

העולם הערבי: זעם אדיר. שרי חוץ ממדינות המפרץ הזהירו כי “טראמפ חותך את הגשר האחרון לשלום.”

ישראל: בירושלים בירכו בשקט על התמיכה הישירה. גורם מדיני אמר: “טראמפ דיבר את מה שכולנו חושבים ולא מעזים לומר באולם הזה.”

ארה״ב פנימה: הרפובליקנים היללו את נאומו כהגנה על האינטרס הלאומי, בעוד הדמוקרטים האשימו אותו כי הוא “הורס כל סיכוי לאמון במוסדות העולם.”

אוקראינה, רוסיה ואנרגיה

בהמשך הנאום נגע טראמפ גם במלחמה באוקראינה. הוא הזהיר את אירופה:

“כל יורו שאתם מעבירים לפוטין על גז רוסי – הוא קליע בלב אוקראינה. תתעוררו לפני שיהיה מאוחר.”

דבריו התקבלו במחיאות כפיים רמות מצד משלחות מזרח־אירופה, שהרגישו כי סוף־סוף מנהיג אמריקני מבטא בגלוי את מה שהן מתריעות עליו שנים.

שינויי האקלים – שוב “תרמית”

טראמפ חזר על עמדתו הוותיקה בסוגיית האקלים:

“שינויי האקלים הוא התרמית הגדולה ביותר שנעשתה על העולם. אמרו לנו שאיים ייעלמו – הם לא נעלמו. אמרו לנו שהעולם ייגמר – העולם כאן.”

מדענים ברחבי העולם זעמו. דובר אחד הארגונים המדעיים אמר: “זה מסוכן. התעלמות כזו מהמציאות המדעית היא לא רק טעות – היא פשע נגד הדורות הבאים.”

סגנון טראמפ במיטבו

עם טלפרומפטר שקפא באמצע, עם קריצות לקהל ועם יד מורמת בתנועת הצבעה, טראמפ שלט באולם. הוא לא חיפש חן – אלא דאג שכל משפט יישמע כירייה.

“אמריקה תחילה, תמיד. ואם זה לא מוצא חן בעיניכם – תתמודדו.”

המשפט הזה סימן את נקודת השיא של הנאום. חצי אולם קפא, החצי האחר מחא כפיים בסערה. זה היה טראמפ במיטבו – מתריס, חד, בלתי מתנצל.

ההשלכות

הנאום הזה מסמן קו פרשת מים:

ארה״ב תחת טראמפ תמשיך להתרחק משיתופי פעולה בינלאומיים.

אירופה תעמוד בלחץ לשנות את מדיניות ההגירה והאנרגיה.

במזרח התיכון – ישראל מקבלת גיבוי נדיר, בעוד הפלסטינים מתמודדים עם מציאות קשה יותר באו״ם.

ובעולם כולו – עולה השאלה: האם האו״ם עצמו נמצא בדרך לאובדן לגיטימיות היסטורית?

סיכום

נאום טראמפ היה לא עוד נאום דיפלומטי. זה היה רעידת אדמה. תקיפה חסרת תקדים נגד האו״ם, חיבוק פומבי לישראל, שלילה מוחלטת של הכרזת מדינה פלסטינית חד־צדדית, והפחתת כל חשיבות לסוגיית האקלים. אוהבים או שונאים – טראמפ דאג שכל העולם יבין: אמריקה תחילה, וכל היתר – רק אחר כך.