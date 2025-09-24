כל האמת על האייפונים החדשים מאחד שנגע, מישש והתרגש

האייפונים החדשים כבר בחנויות באירופה. ראיתי, מיששתי, שיחקתי, שמעתי ועיינתי ממושכות. מסקנה אישית: גם התרגשות, גם אכזבה, גם חומר למחשבה.

תוך זמן קצר אתה מבין שאין שום הבדל מהותי המצדיק לשלם מחיר אסטרונומי על מוצר שלא משדרג שום דבר בהשוואה למה שיש לכל מי שאוחז באייפון 13-16.

מצטער לאכזב את מחפשי הריגושים ושמח להרגיע את מי שלא בא לו סתם לזרוק ששת אלפים שקלים ויותר על כלום שידרוג ואפס חידושים של ממש בהשוואה לקיים.

לעומת זאת, האייפון איר זה כבר משהו אחר לגמרי. כשתיגע – תבין. כשתמשש – תרגיש ואז תבדוק ספציפיקציות ותחליט.

לי – התחשק אבל זה עבר לי כשראיתי את המחיר המוגזם פחד ולא פחות מכך כשהתברר כמה הסוללה חלשלושה ומאוד לא מספקת למשתמש הזקוק לאייפון ככלי עבודה – למשל להעלות ידיעות כמו זו עשרות פעמים ביממה מכל מקום להרבה מסגרות חדשותיות.

מה שכן, החוויה ננזרה במוחי ולך תדע אם לא תנצח בקרוב את ההיגיון הצרוף,

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״