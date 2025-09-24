 דילוג לתוכן
יום רביעי, 24 בספטמבר 2025
כל האמת על האייפונים החדשים מאחד שנגע, מישש והתרגש

רמי יצהר 24 בספטמבר 2025

האייפונים החדשים כבר בחנויות באירופה. ראיתי, מיששתי, שיחקתי, שמעתי ועיינתי ממושכות. מסקנה אישית: גם התרגשות, גם אכזבה, גם חומר למחשבה.

תוך זמן קצר אתה מבין שאין שום הבדל מהותי המצדיק לשלם מחיר אסטרונומי על מוצר שלא משדרג שום דבר בהשוואה למה שיש לכל מי שאוחז באייפון 13-16.

מצטער לאכזב את מחפשי הריגושים ושמח להרגיע את מי שלא בא לו סתם לזרוק ששת אלפים שקלים ויותר על כלום שידרוג ואפס חידושים של ממש בהשוואה לקיים.

לעומת זאת, האייפון איר זה כבר משהו אחר לגמרי. כשתיגע – תבין. כשתמשש – תרגיש ואז תבדוק ספציפיקציות ותחליט.

לי – התחשק אבל זה עבר לי כשראיתי את המחיר המוגזם פחד ולא פחות מכך כשהתברר כמה הסוללה חלשלושה ומאוד לא מספקת למשתמש הזקוק לאייפון ככלי עבודה – למשל להעלות ידיעות כמו זו עשרות פעמים ביממה מכל מקום להרבה מסגרות חדשותיות.

מה שכן, החוויה ננזרה במוחי ולך תדע אם לא תנצח בקרוב את ההיגיון הצרוף,

רמי יצהר Rami Yitzhar
״עניין מרכזי״

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

