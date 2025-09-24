 דילוג לתוכן
וויזאייר חויבה לפצות רבבות לקוחות ישראלים בגין חיוב עודף

כתבת "עניין מרכזי" 24 בספטמבר 2025

חברת התעופה ההונגרית וויזאייר חויבה בבית המשפט בהתאם לפשרה בתביעה ייצוגית לפצות 27 אלף נוסעים בסכום כולל של כ-330 אלף יורו.

נטען כי החברה הטעתה לקוחות בכך שלא גילתה להם בהזמנת הטיסה שביצוע צ'ק-אין בשדה התעופה יחייב אותם לשלם תשלום גבוה מהמחיר באתר.

הצדדים הגיעו להסכמות וגיבשו הסדר פשרה, וזאת מבלי שהסדר הפשרה וההתחייבויות הנובעות ממנו יהוו הודאה מצד מי מהם. על פי ההסדר, וויזאייר תפצה כל אחד מ-27,472 הנוסעים הזכאים בסכום של 12 אירו. הצדדים סיכמו כי סכום הפיצוי האישי יועבר על ידי החברה באופן יזום, כזיכוי אלקטרוני לחשבונות מהם התבצעה ההזמנה של כל אחד מהנוסעים הרלוונטיים.

וויזאייר גם התחייבה לשנות את תהליך ההזמנה און ליין ותוסיף גם בטופס ההזמנה – לצד אפשרות להזמנת השירות באתר יידוע אודות השינוי בתעריף השירות ככל שהוא נרכש בנמל התעופה. עם הענקת הזיכוי, תישלח לבעלי החשבונות הזכאים הודעה בדוא"ל המפרטת את מהות הזיכוי ואפשרויות השימוש בו. הזיכוי יהיה בתוקף במשך חמש שנים ממועד הקצאתו.

עניין מרכזי

תמונה של כתבת "עניין מרכזי"
כתבת "עניין מרכזי"

