ההפצצות בצנעא אינן פותרות את הבעיה: מניעת התרסקות כתב"ים על מטרות באילת

בעקבות הצלחת החות'ים בתקיפותיהם האחרונות באילת, ביצע היום חיל האוויר תקיפה נרחבת על כמה מטרות בתימן בדגש על הבירה צנעא. התקיפה בוצעה בזמן שמנהיג החות"ים נאם.

דובר צה״ל:

*השמדת מאות תשתיות טרור, חיסול עשרות מחבלים ולחימה במרחב של שתי חטיבות חמאס – פעילות כוחות חטיבת עציוני (6) בדרום הרצועה*

כוחות צוות הקרב החטיבתי עציוני (6) פעלו בשבועות האחרונים במרחב רפיח. במהלך הלחימה הכוחות תקפו וחיסלו עשרות מחבלים, והשמידו עשרות תשתיות טרור בתת קרקע ובעל קרקע.

לאחר סיום הפעילות במרחב רפיח, הכוחות עברו באופן מיידי להמשך פעילות במרחב חאן יונס. במהלך הפעילות במרחב הכוחות תקפו והשמידו אמצעי תצפית ותשתיות טרור רבות. בנוסף חיסלו עשרות מחבלים של ארגון הטרור חמאס.

כוחות צוות הקרב של חטיבת עציוני תופסים את מרחב דרום חאן יונס על מנת לשמר את ההישגים המבצעיים של צה"ל במרחב זה, ולהעמיק את השליטה המבצעית במרחב ציר מגן עוז.

עניין מרכזי