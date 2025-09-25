 דילוג לתוכן
יום חמישי, 25 בספטמבר 2025
הודעת דובר צה"ל על ההפצצות בצנעא בתגובה לירי הכתב"מים על אילת

רמי יצהר 25 בספטמבר 2025

*צה"ל השלים גל תקיפה רחב נגד מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בצנעא שבעומק תימן*

 

עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין ושל צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן.

 

בין המטרות שהותקפו: מפקדת השליטה של המטכ"ל החות'י, מתחמים של מנגנון הביטחון והמודיעין של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים, ומחנות צבאיים בהם זוהו אמצעי לחימה ופעילים צבאיים של שלטון הטרור במרחב צנעא.

 

התקיפות בוצעו נוכח התקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל.

 

מנגנון הביטחון והמודיעין, הוא אחד ממנגנוני ביטחון הפנים של שלטון הטרור החות'י, הלוקח חלק בפעולות טרור ותורם באופן ישיר לקידום פעילויות צבאיות נגד מדינת ישראל המערערות את היציבות במזרח התיכון. כמו כן, עוסק בדיכוי מתנגדי המשטר תוך שימוש בבתי כלא פוליטיים ועינויים.

 

המחנות הצבאיים שהותקפו משמשים את שלטון הטרור לאחסנת אמצעי לחימה וכן עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

 

שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה.

השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינת מעבר וסחר במרחב השיט העולמי.

