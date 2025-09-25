כל הכבוד למכבי על משחק לחימה משובח בתנאים בלתי אפשריים

מכבי תל אביב חזרה לפנות בוקר מסלוניקי אחרי ה-0:0 התחושה שהיתה לנצח. רבים סבורים שפסילת השער של דור פרץ בטענת נבדל לא היתה מוצדקת.

המשחק בסלוניקי היה הרבה יותר מעוד ערב כדורגל. מכבי תל אביב יצאה אל אצטדיון טומבה הידוע כקשה ביותר בליגה האירופית, מול פאוק המקומית, וחזרה עם נקודה יקרה. התוצאה – 0:0 – משקפת קרב עיקש, מלא מצבים, החמצות, דרמות שיפוט, וכמובן אווירה רותחת סביב הסוגיה הישראלית והמלחמה בעזה.

כבר בפתיחת המשחק היה ברור ששתי הקבוצות לא באו לשבת אחורה. פאוק פתחה חזק, דחפה קדימה והגיעה לכמה מצבי הבקעה משמעותיים, אך השוער של מכבי עמד איתן. מנגד, מכבי לא נשברה, ובנתה התקפות מתפרצות חכמות שהסתיימו בכמה הזדמנויות מצוינות מול השער היווני.

הרגע הדרמטי ביותר הגיע במחצית השנייה: דור פרץ שלח כדור מדויק לרשת והקפיץ את יציע האורחים באקסטזה, אך השמחה נקטעה כשה־VAR פסל את השער בשל נבדל גבולי. פסיקה קשה, ששינתה את התחושה במשחק כולו. לצד זה, שגיב יחזקאל היה האיש המסוכן ביותר בצהוב־כחול. הוא יצר מצבים, חדר לרחבה פעמיים והיה חייב להבקיע לפחות פעם אחת, אבל הרגל לא הייתה מספיק מדויקת. חבל, כי זה היה יכול להיות הערב שלו.

פאוק, שהחזיקה בכדור יותר זמן, רשמה יותר מצבי הבקעה, בעיקר מבעיטות מרחוק ומתנועות עומק, אבל לא הצליחה לשבור את החומה הצהובה. מכבי ידעה להתכווץ ברגעים הנכונים, להסתמך על משחק לחץ חכם ולשמור על רשת נקייה – הישג בפני עצמו מול קבוצה חזקה בבית.

מעבר לדשא, אי אפשר היה להתעלם מהסערה מחוץ למגרש: אבטחה כבדה, אוהדים מקומיים שנופפו בדגלי פלסטין ושלטים שקראו להדחת ישראל מהמפעלים האירופיים. כל נגיעה בכדור של מכבי לוותה בשריקות צורמות, והאווירה הייתה עוינת במובהק.

למרות זאת, מכבי הראתה בגרות: היא ידעה לשחק חכם, לשמור על קור רוח ולא להיגרר לפרובוקציות. מאזן המצבים לא נטה לטובתה, אך היא יכלה להפתיע ולגנוב ניצחון – לו רק יחזקאל היה מדויק יותר או השופט היה מקבל החלטה אחרת ב־VAR.

התוצאה – 0:0 – היא לא רק תיקו. זו נקודה שמחזיקה את מכבי בתמונה האירופית, מוסיפה ביטחון לקבוצה וממחישה שהיא מסוגלת לעמוד בלחץ אדיר. מצד שני, המשחק השאיר גם תחושת החמצה: היו כאן מצבים שאסור היה לפספס. שגיב יחזקאל נתן הופעה גדולה אך נשאר מתוסכל, דור פרץ ראה שער נפסל, והתחושה היא שמכבי יצאה עם נקודה יקרה, אך גם עם טעם חמוץ של “יכולנו לקחת את כל הקופה”.

תגובות לאחר המפגש — מה נאמר במדרגות ובאולפנים

לאחר המשחק, במדריד וברומא עדיין עסוקים במשטים בים התיכון — אך בלב מכבי טלוויזיות ספורט ודוברי הקבוצה הביעו שביעות רצון יחסית מהתוצאה, לצד תחושת אכזבה מבזבוז המצבים. מאמן מכבי ציין שהוא שמח שהקבוצה הצליחה לרדת עם רשת נקייה, אך הוסיף בסגנון מחייב: “אנחנו לא באים לתת נקודות — באנו לנצח. אבל זה חלק מהמשחק. חייבים להיות מדויקים יותר ברגעים החדים.”

מצד פאוק, במועדון היו מאוכזבים שלא הצליחו לחזור עם ניצחון אחרי שליטה בכדור והזדמנויות ברורות. אחד השחקנים הצביע על כך שההגנה של מכבי הייתה מאורגנת והרבה מההתקפות של פאוק נבלמו בגזרה של הקו האחרון. תחושת המאמנים במגרש הייתה שלא עשו מספיק כדי לדחוף את הקבוצה לשבירת השוויון.

מה צפוי בהמשך — המשחקים הבאים במפעל האירופי

ה־0:0 מול פאוק הוא רק התחלה של שלב הליגה האירופית — מכבי תל אביב חייבת להמשיך ברצף ולשאוף לניצחונות כדי להתמקם גבוה בטבלה. המשך הדרך כולל מפגשים מול יריבות נוספות בקבוצת הליגה, גם במשחקי בית וגם בחוץ. חשוב במיוחד לנצל את הסיבוב הבא, בו מכבי תשחק מול יריבה שנחשבת חלשה יותר או יריבה שלא צפויה לשלוט בכדור — זה הזמן לנקודות מלאות.

בנוסף, מכבי תצטרך לשמור על יציבות במגרש הביתי, לנצל את הקרדיט מול הקהל ולדחוף לא מתקפות עומק וללחוץ כבר מהפתיחה — בלי לתת זמן יריב להתאושש. במקביל, תצטרך להיערך נפשית ופיזית לחזרות המלאות מהמשחקים בארכה ולהימנע מהפסדים מזעזעים שיחשפו אותה במאבקי השלב.

בטורניר זה מתוחזק פורמט חדש יחסית, שבו 36 קבוצות משתתפות בשלב הליגה (הנקרא “league phase”) — כל קבוצה תשחק שמונה משחקים מול יריבות שונות, חלקן בבית וחלקן בחוץ. לאחר סיום שמונת המחזורים, 24 המקומות הבאים יעברו לשלבי הנוקאאוט.

נכון לעכשיו, מספר קבוצות בולטות כבר השיגו ניצחון במחזור הראשון: דינמו זאגרב, מידטילנד, לודוגורץ, אס רומא ועוד. במקביל, במערך הטבלה הכללית – מכבי תל אביב ופאוק נמצאות קרובות זו לזו — כל אחת עם נקודה בפתיחה — ומחויבות לנצל את ההזדמנויות הבאות כדי לטפס למעלה.

בעונה שכזו, בה הפורמט יצא לדרך חדשה, כל נקודה, כל הבקעה — יכולה להיות קריטית. מכבי תל אביב מולה יש להוכיח שהיא לא רק שורדת, אלא שחקנית שחייבת להיות למעלה.

״עניין מרכזי״