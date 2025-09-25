מיקרוסופט מצטרפת לחרם ומקימה בלוק ענקיות הטכנולוגיה המונע שירותי ענן מצה״ל והשב״כ

טבעת החנק נגד ישראל מתהדקת מיום ליום. והיום עלול להיות היום השחור בתחום הטכנולוגי. גם מיקרוסופט מצטרפת לסנקציות: בלוק טכנולוגי נגד ישראל על רקע ההתעקשות של נתניהו לא לסיים את המלחמה בעזה.

בדרמה בינלאומית מתגלגלת, חברת הענק מיקרוסופט הטילה מגבלות חמורות על שירותי הענן והבינה המלאכותית שישראל עושה בהם שימוש לצורכי מודיעין. ההחלטה התקבלה לאחר שורה של תחקירים עיתונאיים חשפו כי יחידת 8200 אוספת, מקליטה ושומרת את כל שיחות הטלפון המתקיימות בגדה ובעזה – ומעלה מיליוני שיחות כאלה לשרתי Azure של מיקרוסופט. מדובר במאגר ענק של האזנות המופעל לכאורה בניגוד לתנאי השימוש של החברה, שמדגישים איסור על שימוש לצורכי ריגול המוני נגד אוכלוסייה אזרחית.

הגארדיאן הבריטי, בשיתוף עם פלטפורמות מקומיות כמו +972 ולוקאל קול, חשף לראשונה את ממדי תוכנית המעקב הדיגיטלית. לפי הדיווח, שרתי הענן של מיקרוסופט שימשו בפועל כמרתף הענק שבו אוחסנו מיליוני שיחות פלסטיניות לצורך ניתוח ופריסה מבצעית של בינה מלאכותית.

בלי ענן – אין ביון מודרני

בעולם הדיגיטלי הנוכחי, ענן הוא לא רק טכנולוגיה – הוא החמצן של מערכות ביון מודרניות. כל איסוף נתונים, האזנות, ניטור מצלמות, ניתוח תמונות לוויין – הכל נשען על שרתים רבי־עוצמה שמאפשרים עיבוד מקבילי, שמירה מאובטחת והפעלה של אלגוריתמים חכמים בזמן אמת.

בפועל, מי ששולט בענן – שולט ביכולת לקיים ריגול בקנה מידה לאומי. לכן, עצם ההחלטה של מיקרוסופט לחסום שירותים מסוימים מהווה מכה אסטרטגית: בלי גישה למנועי הענן ולבינה המלאכותית, קשה לישראל להמשיך את תוכנית המעקב כפי שהתנהלה עד כה.

מה מיקרוסופט חסמה – ומה לא

המהלך של מיקרוסופט אינו טוטאלי. החברה עצרה שירותי ענן ו-AI המשמשים במיוחד למעקב ההמוני – בהם אחסון מסיבי של נתוני שיחות ויכולות ניתוח שפה. עם זאת, שירותים ביטחוניים אחרים נותרו פעילים.

בהודעה פנימית שדלפה צוין כי ההחלטה התקבלה לאחר בדיקה מקיפה, ובה נמצא שימוש ישראלי שסותר את מדיניות החברה. “מיקרוסופט לא תספק טכנולוגיות שיסייעו לריגול המוני נגד אוכלוסייה אזרחית,” נכתב.

ההקשר הרחב: לא לבד במגרש

ישראל אינה נשענת רק על מיקרוסופט. החוזה הממשלתי הידוע בשם “פרויקט נימבוס” נחתם עם גוגל קלאוד ו-AWS של אמזון, שמספקות לה שירותי ענן מתקדמים בהיקף של מיליארדים. גם כאן נטען על ידי ארגוני זכויות אדם כי אין ערובה שהטכנולוגיות לא יופנו לשימושים ביטחוניים ומבצעיים.

המאבק הפך עולמי: קמפיין No Tech for Apartheid מפעיל לחץ על גוגל, אמזון ומיקרוסופט לחדול מהשיתוף עם ממשלת ישראל. בתוך החברות עצמן קיימת התקוממות – במיקרוסופט הוקמו קבוצות עובדים כמו No Azure for Apartheid, מהנדסות פוטרו לאחר שהפריעו לנאומים של ההנהלה, ועובדים אחרים חשפו כי המערכת הארגונית חסמה מיילים עם מילים כמו “פלסטין”, “עזה” או “ג’נוסייד”.

צעד ראשון או תקדים עולמי?

ההחלטה של מיקרוסופט נחשבת חסרת תקדים: חברה אמריקאית ענקית בוחרת להגביל מדינה בעלת ברית קרובה משיקולים אתיים. מצד אחד – זהו איתות ברור לעולם שענקיות הטכנולוגיה מתחילות להציב גבולות. מצד שני – מדובר בצעד מדוד, שמותיר על כנו שירותים אחרים ושומר על המשך הקשרים העסקיים עם ישראל.

השאלה הגדולה היא מה יקרה עכשיו:

האם גוגל ואמזון יפעלו בדרך דומה?

האם ישראל תגביר פיתוח של ענן מקומי כדי להשתחרר מתלות במערב?

והאם מדינות אחרות ידרשו מהחברות האמריקאיות הגבלות דומות על יריבותיהן?

סיכום

הצעד של מיקרוסופט מציב רף חדש במאבק הגלובלי על אתיקה טכנולוגית. המאבק הזה כבר לא מתרחש רק במסדרונות האו״ם או בבתי משפט – אלא בחדרי שרתים עצומים, המחליטים מי יוכל להאזין, לאחסן ולעבד מידע בקנה מידה עצום.

ובינתיים, בעוד ישראל מנסה למצוא חלופות, ברור ש־בלי ענן אין ביון מודרני – ובלי ביון אין שליטה בזירה הרגישה ביותר של המזרח התיכון.

״עניין מרכזי״