נאום נתניהו בעצרת האו״ם: בלי חידושים, תקווה לסיום המלחמה נודדת לפגישה ביום שני עם טראמפ. אבל חבל לרקום תקוות שווא. ביבי ימשיך לסובב אותו הכחש וסיום הטירוף בעזה רחוק כתמיד. הנאום נישא בפני אולם כמעט ריק מאות נציגים נטשו ולא הופיעו במתכוון נשארו רק בודדים ואף אחד חוץ ממלוויו לא התרשם. להיפך.

בנימין נתניהו נאם היום בעצרת הכללית של האו״ם בניו יורק, אך הנאום לא סיפק מסרים חדשים או תקווה מיידית לתושבי עזה. ראש הממשלה הצהיר כי יידון עם הנשיא טראמפ על אפשרות לסיום המלחמה אך פרט ולא במקרה שכן בנאומו הדגיש כי -״ישראל חייבת לסיים את העבודה בעזה נגד חמאס״. זה המסר הקשוח האמיתי מהנאום.

בניגוד לציפיות הציבור והקהילה הבינלאומית, נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו״ם היה סתמי יחסית. עיקרו התרכז בהצהרה כללית על המשך דיונים עם הנשיא דונלד טראמפ, מבלי לחשוף צעדים חדשים או תוכניות מעשיות לסיום הלחימה ברצועת עזה.

ציטוטים מרכזיים מהנאום ומשמעותם:

"נידון עם הנשיא טראמפ על אפשרות לסיום המלחמה."

משמעות: הצהרה כללית שאינה מבטיחה שינוי מיידי במצב בשטח, ומשדרת חוסר ודאות לגבי צעדים מדיניים מיידיים.

"אנחנו מחויבים לשחרור החטופים."

משמעות: חזרה על התחייבות בסיסית אך ידועה, ללא אסטרטגיה חדשה או תוכניות פעולה מוסדרות.

"פעולות צה״ל הן תגובה לנעשה ברצועה."

משמעות: הצהרה שמטרתה להצדיק את פעולות צה״ל, אך לא כוללת הצעה מעשית או מסר חיובי לתושבי האזור.

"נאום זה משדר מסר ברור: אנו פועלים למען ביטחון אזרחי ישראל."

משמעות: מסר חוזר ונשנה שמדגיש הגנה עצמית, אך אינו מוסיף פרטים חדשים או תוכנית מדינית.

הנאום הדגיש שוב את עמדתו המוכרת של נתניהו — ביטחון ישראל ודיון עם גורמים בינלאומיים, בעיקר טראמפ, כצעד הכרחי לפתרון המצב. עם זאת, הציבור והקהילה הבינלאומית יצאו ללא מענה לשאלות מרכזיות, ואין סימנים לפריצת דרך מיידית.

תגובות ותגובות צפויות:

לאחר סיום הנאום, מקורות בלשכת ראש הממשלה ציינו כי יש להמשיך לעקוב אחר הפגישות עם טראמפ כדי להבין את הצעדים הבאים. הדיפלומטים זיהו את הצורך בהבהרות נוספות, אך הדגישו כי נאום זה לא מצביע על חידושים מדיניים מיידיים.

סיכום:

הנאום, שנשא נתניהו בעצרת האו״ם, חזר על עקרונות מוכרים — ביטחון ישראל, סיוע בינלאומי ושחרור חטופים — אך לא סיפק פתרונות או חידושים. הציבור נשאר בהמתנה, בעוד התקווה העיקרית

נותרה בדיון הצפוי עם הנשיא טראמפ. בעבר מנעד התקוות התבדו ונתניהו בהצלחה הצליח לסובב את טראמפ על האצבע הקטנה שלו מה שמאפשר לו להמשיך להצעיד את ישראל לאבדון.

עניין מרכזי

