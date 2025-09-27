והרי ההסכם המתגבש בין טראמפ למדינות ערב המתונות בתמיכת ארדואן: ״ואוי לביבי אם יסכל אותה״

הניו יורק טיימס ורשת CNN ובעקבותיהם כל כלי התקשורת המרכזיים בעולם, מפרסמים היום את עיקרי התוכנית שגיבש הנשיא טראמפ עם מנהיגי מדינות ערב המתונות ובתמיכה מלאה של נשיא טורקיה ארדואן. מקורבי הנשיא אומרים שאוי לו לביבי שיסרב להצעה כזו המהווה בלי ספק לדעת העולם כולו סיום נאות למלחמת עזה. אלא שכידוע לשיקול של ביבי שונה לחלוטין. הוא תמיד חושב בעיקר על טובתו האישית והישרדותו הפוליטית וכל השאר – שולי וזוטר.

הנה עיקרי תוכנית ממשל טראמפ לסיום מלחמת עזה:

* המלחמה תסתיים וכל החטופים ישוחררו בתוך 48 שעות מכניסת הפסקת האש לתוקפה המוסכם.

* בתמורה ישוחררו מיידית אלפי אסירים פלסטינים ביניהם בין 100-200 מחבלים השפוטים למאסרי עולם.

* סיוע הומניטרי ייכנס באופן מיידי לרצועת עזה וללא הגבלות

* האחריות להכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה תהיה באחריות האו"ם והארגונים הבין-לאומיים.

* הקרן ההומניטארית לעזה תיסגר בהן פעולות אונר״א.

* כוח ערבי ובין-לאומי ייכנס לרצועה ויאסוף את הנשק של חמאס בפרק זמן מוגדר מראש.

* ארה"ב תערוב לכך שישראל לא תספח את הגדה ביהודה ושומרון.

* ישראל תיסוג הדרגתית מהרצועה עד לנסיגה מלאה בהתאם ללוח זמנים מוגדר.

* ישות ערבית ובינלאומית תשלוט ברצועה לאחר המלחמה לתקופה מסוימת בהזמנת הרשות.

* תוקם ועדה פלסטינית לניהול ענייני רצועת עזה והיא תיבחר ע"י הרשות הפלסטינית.

* כוח ביטחוני פלסטיני יאכוף את ענייני הביטחון ברצועה וכוח זה יהיה פיקוח ערבי ובין-לאומי.

* יוקמו מסדרונות בטוחים עבור תושבי הרצועה.

* יוקם אזור ביטחוני לא מיושב סביב הרצועה בעומק שבין 500-1000 מ' מגבול הרצועה.

* הרצועה תשוקם בתוך יותר מ-5 שנים ובאמצעות קואליציה ערבית ובין-לאומית שתממן זאת.

* התוכנית מותנית בהסכמת חמאס לסיום שלטונו חמאס בעזה. בתמורה יוכלו בכירי חמאס שנותרו חיים. לזכות לחנינה אם יעזבו את הרצועה לאחר שפרקו מנשקם.

* לאחר פרק זמן מוסכם תקבל הרשות הפלסטינית את ניהול הרצועה אך יישאר פיקוח בינלאומי.

* עם אישור ההסכם ותחילת ביצועו ישובו הצדדים לנסות ולהרחיב את הסכמי אברהם.

כאמור נתניהו ייפגש עם טראמפ ביום שני ובממשל יודעים שהוא יעשה הכל כדי להכשיל את התוכנית אם בעת שהותו בארה״ב ואם לא לאחר שובו לארץ. בבית הלבן יודעים שרק לחץ אמיתי כולל אולטימטום מלא מצד טראמפ, יוכל אולי לקרב הסכם לסיום הזוועות של ה-7 באוקטובר.

רמי יצהר Rami Yitzhar

עניין מרכזי

www.news-israel.net