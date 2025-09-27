טראמפ מתלהב ממו״מ שהוא מקיים עם עצמו בלי נתניהו והחמאס

הודעת הבית הלבן מהלילה מנוסחת באופטימיות מוגזמת ובלשון נפוחה – כרגיל אצל טראמפ. בנאומים ובציוצים הוא הרי גמר מזמן את מלחמת אוקראינה, את בעיות הכלכלה וההגירה רק שבשטח המצב הפוך.

טראמפ מודה שהדיונים הם מול מדינות ערב וטורקיה ואינו מבין שאחרי המחזה המביש עם זלנסקי מנהיגי עולם למדו דבר בסיסי אחד: עם טראמפ לא מתווכחים ולא מצוטטים בוודאי לא בעת ההימצאות בארה״ב.

וכך הודיע הבית הלבן:

הנשיא דונאלד ג'יי טראמפ

"אני שמח לדווח שאנו מקיימים דיונים מעוררי השראה ופרודוקטיביים מאוד עם הקהילה המזרח תיכונית בנוגע לעזה. משא ומתן אינטנסיבי מתנהל כבר ארבעה ימים, ויימשך כל עוד יידרש על מנת להגיע להסכם שהושלם בהצלחה. כל המדינות באזור מעורבות, חמאס מודע מאוד לדיונים אלה, וישראל עודכנה בכל הרמות, כולל ראש הממשלה ביבי נתניהו. יש יותר רצון טוב והתלהבות להשגת עסקה, אחרי כל כך הרבה עשורים, ממה שראיתי אי פעם. כולם נרגשים לשים את תקופת המוות והחושך הזו מאחוריהם. זה כבוד להיות חלק ממשא ומתן הזה. עלינו להחזיר את בני הערובה, ולהשיג שלום קבוע וארוך טווח!".

ההודעה יעני דרמטית אבל זה בלוף ואשלייה. גם פוטין חייך לדונאלד באלסקה חזר הביתה והמלחמה קשה ואכזרית מתמיד כשהיא מתפשטת בהדרגה לאירופה כולה מדנמרק ונורבגיה בצפון דרך פולין ואסטוניה במרכז ובמערב ועד רומניה ומולדובה בדרום.

ביום שני ייפגש טראמפ עם נתניהו ויציג בפניו את התוכנית שבמרכזה בהעברת השליטה ברצועה לשלטון ערבי פלסטיני שאינו חמאסי. ביבי, שהבהיר בנאומו באו״ם שהוא חייב לסיים את העבודה בעזה ושום דבר אחר לא מעניין אותו, יהנהן לטראמפ, יגיד שילבן את הפרטים ויחזור לבונקר להמשיך את מלחמת עזה הפרטית שלו כאילו כלום.

מאז הפר נתניהו את הפסקת האש עם חמאס בפעם האחרונה נהרגו ברצועה 60 חיילים וקצינים ושוחרר רק חטוף אחד זה האמריקני אלכסנדר בדיל שטראמפ סגר ישירות עם חמאס.

בשטח, צה״ל לא מצליח להשיג שום דבר מעשי ואסטרטגי בעזה זולת חורבן נדל״ן. לעומת זאת המחיר שישראל משלמת זוועתי: בידוד נוראי, עלות של מאות מיליארדים, פגיעה במורל, בתיירות, בכלכלה ובחברה. ולמרות כל זאת אין מי שיוכל לעצור את ביבי מהמשך הדהירה לאבדון. זו הסיבה שחמאס לעולם לא ייכנע. הטירוף שמוליך נתניהו טוב לאויבינו ורע לנו.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

