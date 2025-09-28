דובר צה״ל חוגג שנה לחיסול נסראללה

במלאת שנה לחיסול נסראללה מפרסם דובר צה״ל הודעה מיוחדת שעיקרה טפיחה עצמית על השכם. מה שמגיע – מגיע:

אגף המודיעין חושף שבימים שקדמו לחיסולו של חסן נסראללה ולאחר מבצע הביפרים וחיסול איברהים עקיל – מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה נותר במקומו מבלי להבין כי הוא היעד הבא לחיסול.

בימים שקדמו לחיסולו, ניסה נסראללה לשקם את יכולות הארגון ולתכנן מתקפות נגד – אך כל אחת מהן סוכלה במהירות.

בעודו מנסה להתאושש, המידע המודיעיני המדויק שאסף אגף המודיעין במשך שנים אפשר אחיזה מדויקת במיקומו של הבונקר הסודי שלו, שבנייתו התאפשרה באמצעות טכנולוגיה איראנית ובמידור קפדני גם במעגלים המצומצמים ביותר בארגון הטרור.

לפני שנה בדיוק, ב-27 בספטמבר 2024, בשעה 18:21, במסגרת מבצע "סדר חדש" ובהכוונה מודיעינית של אמ״ן, חיל האוויר תקף עם 83 פצצות במקביל וחיסל את חסן נסראללה, מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה ויחד איתו את עלי כרכי, מפקד חזית הדרום ומפקדים בכירים נוספים במפקדה התת-קרקעית של חיזבאללה בביירות.

*״עניין מרכזי״

