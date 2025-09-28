 דילוג לתוכן
יום ראשון, 28 בספטמבר 2025
חמאס הודיע: בשל פעילות צה״ל בעזה – נותר הקשר עם חטופים

מערכת "עניין מרכזי" 28 בספטמבר 2025

אנו מודיעים על הפסקת התקשורת עם החטופים (עמרי מירן ומתן אנגרסט) בעקבות הפעולות הצבאיות הברבריות והפגיעות האלימות בשכונות סברה ותל אל-חווא ב-48 שעות האחרונות

עוד טוען חמאס כי חיי השבויים הישראליים בסכנה ממשית, ועל כוחות הכיבוש לסגת מיד דרומה לרחוב 8, ולהפסיק את הטיסות האוויריות למשך 24 שעות החל מהשעה 18:00 הערב, כדי לנסות להוציא את החטופים.. ומי שהזהיר לא יוכל להתלונן אחר כך.

עד כאן הודעת חמאס. כרגע לא ידוע כמה חטופים נותרו בחיים אך ההערכה של המודיעין האמריקני נע בסביבות 10-14.

ממשלת הימין הקיצוני ויתרה עליהם בהחלטתה להגביר את הפעילות בעיר עזה תוך הפצצות נדל״ן סתמיות והגליית מאות אלפי אזרחים מבתיהם.

״עניין מרכזי״

מבזקפוליטיקהחדשות

מערכת "עניין מרכזי"

