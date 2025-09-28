ליגת העל בשבת: יציבות בצמרת ומהפכים בתחתית

🔥 מחזור חמישי בליגת העל – שבת של דרמות, מהפכים ויציעים רועשים

המחזור החמישי בליגת העל נמשך במלוא העוצמה, והשבת סיפקה חגיגה אמיתית לאוהדי הכדורגל הישראלי:

חמישה משחקים רצופים מלאי מתח, שערים דרמטיים, החמצות מסמרות שיער ותגובות קהל סוערות.

״עניין מרכזי״ מגיש את הסיכום המלא – עם כל התוצאות התקניות, שמות המבקיעים, האירועים הבולטים והמשחקים שעדיין לפנינו.

⸻

הפועל תל־אביב – הפועל חיפה 0:1

• מבקיע: רוי קורין (84’).

• המשחק נפתח בשליטה של חיפה, כולל פנדל של תמיר ארבל שנהדף נהדר ע״י אסף צור. האדומים חיכו לרגע הנכון, וכשזה הגיע – קורין חדר לרחבה ובעט חד לפינה הרחוקה. בלומפילד רעד משאגות “הפועל עולה!”, אוהדי חיפה יצאו מתוסכלים וזעמו על השיפוט.

⸻

מכבי נתניה – הפועל ירושלים 1:2

• מבקיעים: איליי מדמון (39’) לירושלים; וילסון האריס (74’), מתאוס דָבו (88’) לנתניה.

• ירושלים עוד חלמה על ניצחון חוץ ראשון, אבל נתניה הפכה את המשחק. האריס איזן בבעיטה חדה, ודָבו השלים מהפך דרמטי בדקה ה־88. הקהל הנתנייתי השתולל, אוהדי ירושלים יצאו בהלם.

⸻

הפועל פתח תקווה – עירוני טבריה 2:0

• מבקיעים: גיא חדידה (27’), סטניסלב בילנסקי (67’).

• טבריה, העולה החדשה, המשיכה להפתיע. חדידה כבש בכדור חופשי מושלם, בילנסקי הכפיל במתפרצת. פתח תקווה איבדה את ג’יימס אדני באדום והתרסקה מול הגנת הברזל של טבריה. האוהדים המקומיים דרשו תשובות, מנגד אוהדי טבריה חגגו היסטוריה.

⸻

עירוני קריית שמונה – מ.ס אשדוד 2:1

• מבקיעים: גיא מזרחי (19’) לקריית שמונה; מוחמד כנעאן (55’), טימותי אוואני (78’) לאשדוד.

• קריית שמונה פתחה טוב ועלתה ליתרון, אך אשדוד התעוררה. כנעאן השווה, אוואני חתם מהפך גדול. אוהדי אשדוד רקדו, הקהל בצפון נותר המום ומאוכזב.

⸻

מכבי בני ריינה – בית״ר ירושלים 3:1

• מבקיעים: עידן ורד (32’) לריינה; ירדן שועה (41’), ירמי אוליביירה (63’), דן עזריה (85’) לבית״ר.

• ריינה הדהימה עם יתרון מוקדם, אבל בית״ר חזרה בעוצמה: שועה איזן, אוליביירה הפך, עזריה סגר חגיגה צהובה־שחורה. האוהדים הירושלמים הציפו את היציעים בשירה ובדגלים, ריינה עודדה למרות ההפסד.

⸻

•

⸻

המשחקים שנותרו במחזור החמישי

• הערב (28/9, 20:00): בני סכנין – מכבי תל־אביב. האלופה רוצה להמשיך מושלמת, סכנין רוצה לעצור אותה בבית.

• מחר (29/9, 20:00): הפועל באר שבע – מכבי חיפה. קרב ענק בטרנר: ניצחון ירוק יחזיר את חיפה חזק לצמרת, הפסד ישאיר את באר שבע במאבק ישיר מול מכבי תל־אביב.

• אוהד בית״רי כבר צייץ: “אם חיפה לא תנצח, בית״ר תשמור על המקום הרביעי”.

סיכום

המחזור החמישי בליגת העל כבר נכנס לפנתיאון: דרמות מאוחרות, מהפכים גדולים, פנדל מוחמץ, קהל סוער ומאבקים על כל נקודה. והמחזור עדיין לא הסתיים – הערב ומחר מחכים לנו משחקי הצמרת הגדולים שיכריעו איך תיראה הטבלה.

״עניין מרכזי״ ימשיך להביא לכם את כל העדכונים, התגובות והפרשנויות – יאללה ליגה!