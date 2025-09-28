עומסים חריגים בתנועת חסידי ברסלב חזרה מאומן לארץ – בעיקר בבוקרשט

חסידי ברסלב שחזרו מאומן – נתקעו ברומניה: עומסים, ביטולי טיסות, והטענה שבבית חב״ד בוקרשט לא היה מקום לכולם

ככל שחולפות השעות מתברר היקף הכאוס במסלול החזרה מאומן: אלפים נתקעו במעברי הגבול ובשדות התעופה של רומניה – ובעיקר בבוקרשט – בעקבות עומסים חריגים וביטולי טיסות. בית חב״ד בבוקרשט התמודד עם הצפה של מבקשי לינה וסיוע – ולא הצליח לקלוט את כולם.

בתוך כך, חברת אל על הודיעה על טיסת חילוץ מיוחדת מבוקרשט במוצאי שבת, במטרה להחזיר מאות נוסעים שנתקעו בעיר לישראל. לפי הודעת החברה, מדובר בצעד חירום שנועד לתת מענה לעיכובים וביטולי הטיסות, והוא צפוי להקל על חלק מהעומס הקשה.

מה קרה בדרך חזרה?

• עומסים חריגים בגבולות ובשדות תעופה סמוכים לאוקראינה: לפי דיווחים רבים, אלפי עולי רגל נתקעו במעברי הגבול ובשדות תעופה ברומניה (ובהם בקאו) עם תורים אינסופיים ועיכובים של שעות. חלק מהסיקורים מדווחים גם על חיכוכים עם שוטרים מקומיים.

• טיסות שבוטלו/שונו ברגע האחרון: עומס התעבורה, יחד עם ביטולי טיסות של חברות זרות, הותיר קהילות שלמות ללא פתרון מיידי. טיסת החילוץ של אל על מבוקרשט נועדה להחזיר חלק מהתקועים במהירות לישראל, אך לא ברור אם תספיק לאלפים כולם.

• מספרים בהיקף ענק: השנה דווח מראש על עשרות אלפים שזרמו לאומן; ההיקף לבדו מגביר צווארי בקבוק בכל נקודות המעבר האזוריות.

למה דווקא ברומניה השנה?

העומס החריג ברומניה נובע בראש ובראשונה מהמצב הביטחוני והגיאו-פוליטי:

• המלחמה באוקראינה: מאז פלישת רוסיה בפברואר 2022 הדרך הישירה מאוקראינה סגורה ומסוכנת, והמעבר דרך קייב או אודסה הפך לבלתי אפשרי.

• מסלולים ישנים שקרסו: המסלולים שהיו נהוגים בעבר דרך בלארוס או מולדובה הפכו לבלתי יציבים. בלארוס נמצאת בסנקציות ובבידוד בינלאומי, ובמולדובה התעוררו חששות ביטחוניים בשל קרבתה לחזית.

• מעברי גבול מוגבלים: נותרו מעטים, ובראשם נתיבי הכניסה מאירופה דרך רומניה. התוצאה: ריכוז עצום של נוסעים, פי כמה מהיכולת הלוגיסטית של מדינה זו להתמודד עם זרימה כה מסיבית.

• קשיים פנימיים: חלק מהחוזרים מספרים על טיסות צ’רטר שאורגנו ברגע האחרון ונפלו עקב חוסר סנכרון עם הרשויות, מה שהוסיף לאי-הוודאות.

השילוב של המלחמה, הסגרים והיעדר נתיבים חלופיים הפך את רומניה לצוואר בקבוק של ממש. התוצאה: אלפי נוסעים חיכו שעות וימים, חלקם בטרמינלים, חלקם ברחובות בוקרשט, ובית חב״ד המקומי מצא את עצמו תחת לחץ עצום.

ומה עם בית חב״ד בבוקרשט?

כאן חשוב להדגיש: אין בשעה זו הצהרה רשמית פומבית של בית חב״ד בוקרשט המאשרת או מפריכה את הטענה ל“מחסור מקום”. עם זאת:

• ברשתות החברתיות הופצו מסרים ותיעודים לא-מאומתים שלפיהם “אנשים עדיין תקועים בבוקרשט בלי מקום לינה ואוכל”, ויש קריאות לסיוע מיידי. פוסטים בערוצי טלגרם מדברים במפורש על מחסור לינה בעיר ועל כך שאנשים “עדיין תקועים בבוקרשט”.

• פריטים נקודתיים ברשת (X/טלגרם) סיפרו על מי שנכנסו למטבח של בית חב״ד כדי להכין סלטים לשבת – אינדיקציה לעומס ולמאמץ להאכיל רבים – אך לא הוצגה הצהרה רשמית מצד חב״ד על סירוב או מדיניות קליטה.

• בהקשרים קודמים (מאז משבר אוקראינה), דווח שבית חב״ד בבוקרשט פועל לאירוח ולסיוע לפליטים/תקועים – מה שמדגיש שהקו הכללי הוא סיוע; השאלה כאן היא כנראה קיבולת בזמן עומס קיצון.

שורה תחתונה בזהירות עיתונאית: לפי דיווחים לא-רשמיים שהתפרסמו ברשתות, הביקוש ללינה וסיוע בבוקרשט עלה בהרבה על הקיבולת, וחלק מהחוזרים מאומן לא מצאו מקום בבית חב״ד או באזור בכלל. לא נמצאה בשלב זה הודעה פומבית רשמית של חב״ד המאשרת או מכחישה זאת. אנו ממשיכים לבדוק.

מה הלאה?

• טיסות חילוץ: אם טיסת החילוץ של אל על תמריא כמתוכנן, היא עשויה להקל במהירות על המצוקה בבוקרשט; עם זאת, כבר עתה יש מי שמעריכים כי יידרשו גיחות נוספות כדי לפנות את כל התקועים.

• לקחים תפעוליים לעתיד: סביר להניח שישראל וגורמים קהילתיים ינסו לבסס מסלולי חזרה יציבים (שדות חלופיים, צוותי קרקע מתוגברים, והסכמות עם הרשויות הרומניות) כדי למנוע חזרה על התקלות. זוהי הערכה המבוססת על דפוסים משנים קודמות והיקף האירוע השנה.

סיכום — ״עניין מרכזי״

• העובדות המאומתות: עומסים חריגים ותקיעות של אלפים ברומניה; עימותים נקודתיים; הודעת אל על על טיסת חילוץ מבוקרשט.

• הסיבה המרכזית לעומס: המלחמה באוקראינה וחסימת דרכי הגישה המסורתיות לאומן, שהפכו את רומניה לנתיב כמעט יחיד.

• הטענות הלא-רשמיות ברשתות: מחסור חריף בלינה ובאוכל בבוקרשט, וטענה שבית חב״ד בעיר “התמלא ולא יכול היה לקלוט את כולם”. נכון לעכשיו אין אימות רשמי לטענה זו מצד חב״ד; ייתכן שמדובר בסוגיית קיבולת ולא במדיניות.

