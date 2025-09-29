הבורסות בוול סטריט ובתל אביב שוברות שיאים

וול סטריט שוברת שיאים – כשנסיקה טכנולוגית פוגשת ציפיות הורדת ריבית. ותל אביב חוגגת – הבורסה מזנקת בשיא נדיר

חלק ראשון: וול סטריט – גל עליות עם דחיפה טכנולוגית ומקדם הורדת ריבית

1. מדדים עיקריים רושמים עליות

היום בוול סטריט נפתח במגמה חיובית: מדד S&P 500 עלה בכ־0.59%, הדאו ג’ונס טיפס בכ־0.65%, והנאסדק עם עלייה של 0.44%.

הרוח הגלובלית, בצירוף אלמנטים מקרו־כלכליים חיוביים, מחזירה את שוק המניות למרכז הבמה.

2. מה מניע את העליות?

• בסקטור הטכנולוגיה נרשמה תנועת התאוששות, כאשר חברות בולטות כמו NVIDIA ואחרות קיבלו זריקה לאחר הודעות חשובות לגבי שיתופי פעולה והשקעות בתחומי AI.

• הנתונים במקרו־כלכלה בארה״ב הציגו יציבות באינפלציה, מה שמזכיר למשקיעים כי הדרך להורדת ריבית עדיין פתוחה — וזה מהווה דלק לפריסה של סיכוי דיונים בהקלה מוניטרית.

• מנגד, התבטאות ראשת הפד לפוול שמזהיר שהשווקים “מוערכים גבוה מדי” הזריקה גם קריאת זהירות — אך המשקיעים תפסו זאת כהזדמנות למקם מחדש את הפוזיציות.

3. קריאה לפרופורציות

אין פה רק שמחה עיוורת — אף שמדדים נראים נקיים, הרגישות לגורמים חיצוניים גבוהה: שינויים במדיניות המסחר, צעדי ממשל, נתוני תעסוקה חזקים או חלשים — כל אחד מהם עלול להקפיץ שוק או להפילו.

4. הסיכוי הגדול והסיכון הכבד

אם העליות ימשיכו בקצב הזה, המשקיעים יחושו שהדרך רכבת — אבל כל עצירה פתאומית בחזית המוניטרית עלולה להיות פיצוץ. מי שיכנס כעת – יעשה זאת עם עיניים פקוחות.

חלק שני: תל אביב עלתה אתמול – קרקע פורייה להפתעה

1. קפיצה יוצאת דופן במדדים

אתמול הבורסה בת”א ננעלה בעליות חזקות. מדד ת״א־125 קפץ בכ־3.0%, מדד ת״א־90 זינק ב־4.27%.

זה שיא נדיר שמסמל רוח שוק חיובית, במיוחד בתקופה של אי־ודאות מדינית וכלכלית.

2. מניות מניעות – מי נסק יותר מכל

• מניות חברות הביטוח רושמות זינוק חד, ככל הנראה מתוך תקווה שפשרות מדיניות יובילו לרגולציה רגועה וחזרה לגבייה גבוהה.

• גם הבנקים והבניית־תשתיות נהנו מהגל החיובי.

• בולטים במיוחד מניות שחוזרות מפלונטר טכני — לעיתים כאלה שהיו במצב קיפאון ואף נסקו מספר ימים ברצף.

3. מה דחף את השוק המקומי?

• המפגש הצפוי הערב בין טראמפ לנתניהו מוביל לאפשרות להסכם הפסקת אש – דבר שמרגיע משקיעים הנאבקים בחוסר ודאות גבוה.

• תזמון מושלם: שוק שמדרדר נשמה לוקח כל סיבה קטנה לקפיצה.

• כניסה של מזומנים זרים — משקיעים מחפשים מקומות בטוחים עם פוטנציאל רווח מקומי.

4. האם זה בועה?

העליות נראות מרהיבות, אבל מי שמזהה בבועה רואה גם את הנקודות שבהן היא יכולה להיקרע — שינוי חד במדיניות בנק ישראל, החלטת ריבית מפתיעה, או ירידה פתאומית ברוח השוק – כל אלה עשויים להחזיר את השוק לקרקע.

החיבורים שמעניינים את הקורא

• כאשר וול סטריט עולה – ישראל לא נשארת מאחור. העליות שם מייצרות אפקט גלגל של קניית סיכון גם אצלנו.

• הרווחים באמת נחגגים – אך העמידות מול מהפכות חיצוניות היא המבחן האמיתי.

• הסיפור שבין השורות: משמעויות האמון סביב משקיעים ישראלים — שהמשקיעים זרים רואים אותנו כהזדמנות למרות האתגרים — זו נקודת תנועה שיכולה למשוך חזק יותר.

