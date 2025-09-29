יום מכריע בתולדות מלחמת עזה: נתניהו ינסה לתחמן את טראמפ שאולי יתעשת ויסיים את הסיוט

זהו כנראה הלילה הדרמטי ביותר מאז ה־7 באוקטובר. לא בשדה הקרב, אלא בזירה הפוליטית והמדינית העולמית. הלילה שבו הישראלים בארץ ויהודי העולם כולו תולים בו תקווה שיושם הקץ לסיוט המתמשך. למען האמת – הכל תלוי באדם אחד: דונלד טראמפ.

בניגוד למלחמת פוטין–זלנסקי, שבה יכולתו של המלך האמריקני מוגבלת למדי, כאן טראמפ יכול להצטרף למנהיגי העולם, לדפוק על השולחן ולומר בקולו הרועם: ״ביבי, די!״. אם זה יקרה, אולי באמת יגיע לנשיא האמריקני פרס נובל – אולי לא לשלום, אלא על מנהיגות אמיתית.

ביבי והלוקשים

אז מה יהיה הלילה? נתניהו, כמו תמיד, ינסה לתחמן, להוליך שולל, למכור סיפורים מתובלים במילים גדולות ולחזור עם שרה על כנפי ציון. הוא כבר מתכנן לספר בדיחות של החבר׳ה בשק״ם עם בן גביר וסמוטריץ׳, בעוד המציאות בישראל מתדרדרת לתהום. השאלה הגדולה: האם טראמפ יבלע שוב את הלוקשים או סוף סוף יעמוד מולו ויגיד – עד כאן.

על השולחן: שביתת אש, חטופים, עזה ואיראן

היועצים משני הצדדים טוחנים נוסחים, מחלקים סעיפים ומסמנים קווים אדומים. בתפריט:

הפסקת אש מיידית או דחייה מסוכנת נוספת.

שחרור חטופים תוך 48 שעות או המשך סחבת קטלנית.

הסדר אזורי כולל סעודיה, או עוד הצהרה חלולה לשימוש פנימי.

האיום האיראני – האם טראמפ יתחייב לעמוד לצד ישראל מול טהרן, או שישאיר את נתניהו לבד עם הנאומים?

הכניסה לבית הלבן

ההכנות נמשכות בוושינגטון. צוותי טראמפ מעוניינים להפוך את הערב לאירוע נוצץ – כזה שיירשם כהישג מדיני אדיר לנשיא שחזר לבית הלבן עם עיניים נשואות להיסטוריה. מנגד, בלשכת נתניהו מתמקדים ביצירת מצג תקשורתי נוצץ – גם אם בפועל יושג רק עוד סיכום על סיכום.

הדרמה האישית

העולם יראה שני גברים – האחד מתוחכם, מיומן בשרידות פוליטית, מתמחה בלמכור חלומות – זה ביבי. השני – טראמפ, נשיא שאוהב להציג עצמו כמלך העולמי, אבל לא פעם מתגלה כאסקופה נדרסת. השאלה היא פשוטה: האם טראמפ יוכיח שהוא הגבר האמיתי בחדר – או שוב יאפשר לנתניהו להוליך אותו באף?

המתח האמיתי

הציבור בישראל מתבוסס בייאוש, משפחות החטופים מחכות לניסים, והעולם כולו עוקב בדריכות. זהו לילה שבו היסטוריה יכולה להיכתב: האם טראמפ יזעזע את השולחן ויטלטל את ביבי – או שנקום מחר בבוקר לאותה ישראל שחוקה, מותשת, ממשיכה לרדת במדרון?

