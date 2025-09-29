תעשיית הרכב העולמית: בין קריסה להזדמנות – כל – החדשות החמות מכל היבשות

שנה שבה הגלגלים של תעשיית הרכב חורקים בקול רם. מצד אחד חדשנות, דגמים חשמליים פורצי דרך והשקות נוצצות; מצד שני – פיטורים המוניים, ירידות ייצור, קשיים כלכליים ותחרות אכזרית על השוק הגלובלי.

🏭 אמריקה – משבר מחריף ועתיד לא ברור

ארה״ב, מולדת הרכב המודרני, מתמודדת כעת עם מציאות קשה:

פורד וג’נרל מוטורס נאלצות להאט השקעות בהנעת חשמל, לאחר הפסדים מצטברים של מיליארדים בפיתוח סוללות וייצור מתקדם.

שביתות עובדים בחלק מהמפעלים עדיין מהדהדות משנה שעברה – והעלו את יוקר הייצור לממדים שהופכים את התחרות מול סין לבלתי אפשרית כמעט.

טסלה, פעם הדגל של החדשנות, מתמודדת עם ירידה חדה ברווחיות בשל הורדות מחירים אגרסיביות והתקדמות מהירה של מתחרות סיניות.

אנליסטים מזהירים כי אם הממשל הפדרלי לא יעניק סובסידיות נוספות, תעשיית הרכב האמריקנית עלולה להתרסק בדיוק ברגע שבו העולם עובר לרכב חשמלי.

🇯🇵 יפן – שמרנות מול קפיצה הכרחית

היצרנים היפנים, ובראשם טויוטה, הונדה וניסאן, עדיין נאבקים בשאלה הגדולה: האם להמשיך להשקיע בהיברידיות או לקפוץ למים העמוקים של החשמל המלא.

טויוטה השיקה לאחרונה פלטפורמה חדשה לסוללות מצב־מוצק (Solid State) עם טווחי נסיעה של עד 1,000 ק״מ – אך מסחרית זה עדיין רחוק.

הונדה בחרה בשיתוף פעולה הדוק עם GM בפיתוח רכב חשמלי לאמריקה, אך שוקקת לעכב את המעבר עד שהרווחיות תשתפר.

ניסאן, שהייתה חלוצה עם ה־Leaf, מפגרת כיום אחרי המתחרות בקצב ההשקה של דגמים חדשים, ומנסה להתרומם עם סדרת Ariya.

יפן רואה עצמה בסכנה: אם לא תנוע מהר מספיק – היא תאבד את מעמדה כמובילה טכנולוגית.

🇰🇷 דרום קוריאה – ההפתעה הנחושה

כאן הסיפור שונה: יונדאי וקיה תופסות תאוצה עצומה.

יונדאי Ioniq 5 ו־Ioniq 6 נחשבות לאחת ההצלחות הגדולות ביותר באירופה וארה״ב – עם ביקוש שמעל הצפי.

קיה EV6 הפכה לסמל של עיצוב עתידני ויעילות הנעה חשמלית, והדגם החדש EV4 צפוי להפוך לאחד הלהיטים הגדולים ב־2026.

דרום קוריאה משקיעה סכומי עתק בבניית מפעלי סוללות בארה״ב ובאירופה – כדי להבטיח יתרון תחרותי ארוך טווח.

בניגוד ליפנים, הקוריאנים מבינים שהעתיד חשמלי לגמרי – ופועלים בהתאם, בלי היסוסים.

🌍 אירופה – בין משבר להזדמנות

כפי שכבר דיווחנו, סטלנטיס עצרה ייצור בשני מפעלים, בוש מפטרת 5,500 עובדים ו־תיסנקרופ מצמצמת אלפי משרות. המצב קשה, אך באירופה עדיין צומחות יוזמות:

BMW iX3 Neue Klasse מציגה טווח שיא של מעל 800 ק״מ.

מרצדס CLA החדשה תגיע בגרסה חשמלית מלאה על פלטפורמה מודולרית.

וולקסווגן מנסה לבלום את קריסת המותג ID.4 עם מתיחת פנים ומערכות תוכנה משופרות.

🇨🇳 סין – הקטר שלא עוצר

סין כבר לא רק מתחרה – היא הקובעת.

BYD צופה ש־20% ממכירותיה השנה יהיו ליצוא – בעיקר לאירופה ולמדינות מתפתחות.

בייג’ינג דורשת כעת רישיון יצוא לכל רכב חשמלי כדי למנוע פגיעה במותגים סיניים בחו״ל.

המותגים הסיניים זולים, טכנולוגיים ונגישים – והם איום ממשי על כל התעשייה העולמית.

🇮🇳 הודו – השחקן החדש

הודו מתכננת להכפיל את ייצור הרכב בתוך חמש שנים. השוק המקומי עצום, אבל היעד הוא להיות בין שתי יצרניות הרכב הגדולות בעולם. חברות כמו Tata ו־Mahindra כבר בונות דגמים חשמליים בקצב מסחרר.

🔮 בשורה התחתונה

העולם המוטורי נמצא בנקודת רתיחה:

אמריקה נאבקת על חייה.

יפן מתלבטת.

קוריאה דוהרת קדימה.

אירופה מתכווצת אבל לא מוותרת.

סין שולטת במגרש.

הודו מתפרצת ככוח חדש.

ומי שנוסע על הכבישים בישראל? שצריך להבין שכל ההתרחשויות הללו יקבעו איזה רכב יוכל לרכוש בעוד שנתיים, כמה יעלה לו הדלק או החשמל – ובעיקר, האם תהיה לו אופציה אמיתית לאמץ תחבורה ירוקה או להיתקע עם גרוטאה מייבוא.

