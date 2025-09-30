 דילוג לתוכן
דיווחים זרים מרמזים: טראמפ הורה על הנחתת מכה צבאית חסרת תקדים על החות׳ים בתימן

רמי יצהר 30 בספטמבר 2025

האמריקנים שוב מול החות’ים: אחרי כישלון בקמפיין קודם – הפעם מכה אדירה בדרך

מאת רמי יצהר | Rami Yitzhar
״עניין מרכזי״ — חדשות וסקופים מאז 1999
www.news-israel.net

בקרוב מתקפה חסרת תקדים בהיקפה על החות׳ים בתימן. על פי מקורות זרים כוחות אוויריים גדולים מוזרמים ביממה האחרונה לאיזור לקראת מכה אמריקנית אדירה המתוכננת נגד הטרוריסטים התימנים.

על פי הפרסומים כבר הגיעו למזרח התיכון מפציצי ענק ומטוסי תדלוק אוויר רבים.

במקביל פרסמה סוכנות הידיעות רויטרס כי החות’ים הודיעו על כוונתם להפר את הפסקת האש שעליה הוכרז לפני כחצי שנה מול האמריקנים וכי מעתה הם יתקפו במטרה להטביע ספינות מסחר אמריקאיות.

עוד נמסר ממרכז התיאום בין הכוחות החות’ים לבין חברות הספנות הנעות באזור כי מצנעא נמסר מאת ה-HOCC הממוקם בבירה על הטלת סנקציות נגד ספינות בבעלות ענקיות הנפט האמריקניות והבינלאומיות:
שברון, אקסון מוביל, קונוקו-פיליפס ודיאמונד שיפינג.

לדברי החות׳ים כלי שיט הפועלים עבור חברות אלה צפויות לפגיעה בכל מקום.

הכישלון הקודם שמרחף מעל

כדי להבין את המתח הנוכחי, יש לחזור חודשים ספורים לאחור: במהלך המלחמה הנוכחית במזרח התיכון, בהוראת הנשיא טראמפ, השקיע הצבא האמריקני מאמץ עצום לנסות ולהכניע את החות׳ים.

גלי תקיפות אוויריות נפרסו אז על פני שבועות, מאות טילי שיוט ושיוטים מונחים שוגרו לעבר מחסני נשק, משגרי טילים ובסיסי שליטה בצנעא ובסעדה. אך למרות ההשקעה האדירה – החות׳ים שרדו.

המחיר היה כבד:
• מלאי הטילים המדויקים האמריקני הידלדל בקצב מדאיג. הפנטגון נאלץ להודות כי מלאים נגרעו בקצב שלא נצפה מאז מלחמת עיראק.
• עלות הקמפיין נאמדה במיליארדי דולרים. כל טיל שיוט עולה מיליונים, ומאות מהם שוגרו.
• בשטח – התוצאה דלה: החות’ים אמנם ספגו מכות כואבות אך לא נשברו, והמשיכו לירות טילים ולשגר מל״טים לעבר ספינות ולכיוון ישראל.

המסקנה: הכנעתם דורשת מערכה ארוכה בהרבה ממה שתוכנן, עם עמידות גבוהה של הארגון הנתמך ישירות בידי איראן.

אינדיקציות למבצע חדש

עתה, עם הזרמת מפציצים כבדים ומטוסי תדלוק למזרח התיכון, נראה שהאמריקנים מנסים לבנות מחדש יכולת למבצע ארוך טווח — אך הפעם תוך הבנה שכישלון שני אינו אופציה. מקורות גלויים למעקב טיסות מצביעים על תנועה חריגה של מטוסי KC-135 לעבר המפרץ, עדות לתשתית אווירית מתרחבת.

קריסת הפסקת האש

החות’ים, מצדם, אינם מותירים מקום לספק: ההסכם שנחתם במאי בתיווך עומאני מתפוגג. הם לא רק מאיימים, אלא כבר תקפו השבוע בספינת המטען ההולנדית Minervagracht במפרץ עדן — ספינה שננטשה ועלתה באש לאחר פגיעת טיל חות’י.

סכנת שיבוש הסחר העולמי

האיום ישיר: ספינות הקשורות לשברון, אקסון מוביל, קונוקו-פיליפס ודיאמונד שיפינג ייחשבו יעד בכל נקודה על פני הגלובוס. המשמעות — קפיצה בפרמיות הביטוח, עקיפת נתיבי הים האדום, עיכובים בהובלת דלק וסחורות, ועלייה במחירי הנפט כבר בימים הקרובים.

מה צפוי הלאה
• מכה אדירה: יעדיה יהיו בסיסי שליטה, מרכזי תקשוב, מערכי טילים ומל״טים בצפון תימן.
• סיכון בינלאומי: איראן עלולה לראות במכה ישירה איום עליה, ולהרחיב את העימות.
• חופש השיט: ארה״ב צפויה למסגר את התקיפה כהגנה על נתיבי המסחר הבינלאומיים, ולבקש גיבוי מהמערב.

סיכום

האמריקנים כבר נכשלו פעם אחת בניסיון להכריע את החות’ים. כעת, עם מטוסי תדלוק בשמים ומפציצים מוכנים, הם מתכוננים לעימות נוסף — כשהפעם כל העולם מבין: המחיר עשוי להיות גבוה, ההשלכות על הכלכלה העולמית עצומות, והכישלון אינו אופציה.

״עניין מרכזי״ — מאת רמי יצהר | Rami Yitzhar
חדשות וסקופים מאז 1999
www.news-israel.net

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

