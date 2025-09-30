 דילוג לתוכן
יום שלישי, 30 בספטמבר 2025
דיווח סעודי: חמאס חו״ל מצדד בתוכנית טראמפ והכל נתון להכרעת פלגי הארגון ברצועה

רמי יצהר 30 בספטמבר 2025

חמאס שוקל את תגובתו ועל פי בכירים בארגון השוהים בקטאר מתנהלות שיחות עם גורמים כדי לקבל את תגובת הפלגים השונים ברחבי הרצועה. בשל הרצון להמנע מחשיפה ומגילוי בידי המודיעין הישראלי נמנעים אנשי חמאס משימוש באמצעי תקשורת מקובלים וההתקשרות נעשית באופן אישי ופרימיטיבי מה שדורש זמן רב יחסית.

מקור של חמאס חו״ל אמר לערוץ סעודי כי חמאס עזה "מעוניין מאוד לעצור את התוקפנות והמלחמה ולשים קץ לסבלו של העם הפלסטיני".

בהצהרה משותפת לשרי החוץ של קטר, ירדן, איחוד האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן, טורקיה, ערב הסעודית ומצרים נכתב: "מברכים על מאמציו הכנים של נשיא ארה"ב לסיום המלחמה בעזה, ונכונים לשתף פעולה באופן חיובי עם האמריקנים והצדדים הרלוונטיים להגעה להסכם, להבטחת וליישומו".

הרשות הפלסטינית ושרי החוץ של המדינות הערביות שהיו מעורבות בשיחות בירכו על תוכנית טראמפ לסיום המלחמה. שרי החוץ של סעודיה, ירדן, איחוד האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן, טורקיה, קטר ומצרים בהצהרה משותפת: "מוכנים לשתף פעולה באופן חיובי וקונסטרוקטיבי עם ארצות הברית ועם הגורמים הרלוונטיים להשלמת ההסכם והבטחת ביצועו, באופן שיבטיח שלום, ביטחון ויציבות לעמי האזור".

״עניין מרכזי״
חדשות וסקופים מאז 1999

מבזקפוליטיקהחדשות

