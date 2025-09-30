חבל שתשלו את עצמכם: נתניהו עובד עליכם ועדיין רחוקה הדרך לסיום המלחמה

ההסכמות הפומביות שהשיג טראמפ ממדינות ערב ומישראל לתוכניתו נראות יפה ונשמעות חיוביות אבל בניכוי כל הליקוקים הביביסטיים הנצחיים לטראמפ אמר נתניהו את המשפט הבא שאיתו הוא חוזר לבן גביר וסמוטריץ׳:

״אם חמאס ידחה את התוכנית, או יסכימו לכאורה ואז יסתרו אותה, ישראל תסיים את העבודה בעצמה".

ללמדך שמוקדם לצאת לרחובות בריקודים. נתניהו כבר ידאג להבהיר שבינתיים, המלחמה נמשכת כרגיל וכל היתר הוא רק מילים חיוכים ורצון לרצות את טראמפ.

זו היתה הצגה גדולה שכל כולה זיוף וחנופה נטו. כל מי שמכיר את ביבי ידע שככה זה יהיה הכל צפוי אבל מתוך ייאוש הכל נתפסים לאשליית הטקסט החנפני הביביסטי שבצילו אין ולא כלום זולת הרצון לרצות את המלך האמריקני לכן, כשתקראו מייד את הציטוטים מההצהרות מותר לכם להיות מרוצים אבל גם כדאי לזכור: הקדנציה הנוכחית של טראמפ מתאפיינת בפער בלתי נתפס בין המילים שיוצאות מפיו והמציאות בשטח עיין ערך הפער בין מצג השווא של טראמפ עם פוטין באלסקה ועם זלנסקי ומנהיגי אירופה בבית הלבן כשבפועל מאז מלחמת אוקראינה רק הקצינה ללא תקנה.

אז בואו נשתתף בהצגה הגדולה אבל בניגוד לאחרים נעיין בטקסט המלא של תוכנית טראמפ ל-20 נקודות לסיום הסכסוך בעזה אך מבין שעדיין רחוקה הדרך להפסקת אש וחשובם של החיילים הביתה והחטופים מי לשיקום ומי לקבר ישראל.

להלן חלקים מרכזיים בתרגום לעברית:

תוכנית טראמפ ל-20 נקודות לסיום הסכסוך בעזה

עזה תהיה אזור משוחרר מרדיקליות, ללא איום על מדינות שכנות. עזה תיבנה מחדש לתועלת תושבי עזה שנפגעו קשות. אם שני הצדדים יסכימו להצעה זו – המלחמה תסתיים מיד. כוחות ישראליים ינסוגו לקו מוסכם כהכנה לשחרור חטופים. במהלך זה כל הפעולות הצבאיות – כולל הפצצות או ארטילריה – יושהו, וחזיתות יוקפאו עד שיתקיימו התנאים לנסיגה הדרגתית מלאה. בתוך 72 שעות ממועד שבו ישראל תתקבל בפירסום על ההסכמה, כל החטופים – חיים ומתים – יוחזרו. לאחר שחרור כל החטופים, ישראל תשחרר 250 אסירים בעלי עונש מאסר עולם וכן 1,700 עזתים שהיו במעצר מאז 7 באוקטובר 2023, כולל נשים וילדים. עבור כל חטוף ישראלי שמוחזר – ישראל תשחרר את שרידיהם של 15 עזתים שמתו. לאחר שחרור החטופים, חברי חמאס שימחוייבו לחיים בשלום ויפרקו את נשקם יקבלו חנינה. מי שירצה לעזוב את עזה יקבל מעבר בטוח למדינות מקבלות. עם קבלת ההסכם, סיוע מלא יוזרם מיד לרצועת עזה, בהיקף שלא יפחת מהכמויות שהוסכמו בהסכם הסיוע מ־19 בינואר 2025 – כולל שיקום תשתיות (מים, חשמל, ביוב), בתי חולים, מאפיות, כניסה של ציוד לפינוי הריסה ופתיחת דרכים. הכניסה והפצה של סיוע בעזה תתבצע ללא מניעה משני הצדדים דרך האו״ם וסוכנויותיו, יחד עם הצלב האדום ומוסדות בינלאומיים שאינם קשורים לצד כלשהו. מעבר רפיח ייפתח בשני הכיוונים על פי המנגנון שנקבע בהסכם מ־19 בינואר 2025.

טראמפ פתח את דבריו: ״תודה רבה לכולם. היום זהו יום גדול, יום יפה – ייתכן שאחד מהימים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הציוויליזציה. דברים שהתרחשו במשך מאה שנים ואלפי שנים – אנחנו נמצאים כעת, לפחות במינימום, קרובים מאוד, ואני חושב שאנחנו מעבר ל’קרובים מאוד’.

״אני רוצה להודות לביבי על כך שנכנס פנימה ו’עבד’ – עבדנו טוב יחד, כפי שעבדנו עם מדינות רבות אחרות – כדי שכל המצב הזה ייפתר.ולא מדבר רק על עזה. עזה זה חלק, אבל האקלים הכולל הוא שלום במזרח התיכון.

״היום הוא יום היסטורי לשלום. ראש הממשלה נתניהו ואני סיימנו זה עתה פגישה חשובה על נושאים רבים חיוניים, כולל איראן, סחר, הרחבת הסכמי אברהם, ובמיוחד – כיצד לסיים את המלחמה בעזה.״

העולם מונהג היום בידי אדם הנהנה להשלות את עצמו מנהיגי שאר מדינות העולם למדו שהדבר הכי טיפשי לעשותו הוא לקלקל לו את ההצגה אז בואו נשתתף בה אבל בלב נזכור שהכל חארטה:

אני אומר לכם – לא מדובר רק בעזה. עזה היא חלק מהסיפור, אבל הסיפור האמיתי הוא שלום במזרח התיכון כולו. הרחבת הסכמי אברהם, שיתופי פעולה חדשים, סחר חופשי, ביטחון אזורי – זה העתיד שאנחנו יכולים לבנות יחד.

התוכנית שאנחנו מציגים כאן היום היא פריצת דרך אמיתית. היא כוללת הפסקת אש מיידית, שחרור של כל החטופים תוך 72 שעות, השקעות ושיקום בעזה בהיקפים עצומים, פתיחת מעברים, חנינה למי שיוותר על דרך הטרור ויבחר בדרך החיים.

עשרות שנים דיברו על שלום – אבל לא עשו דבר. אני כאן כדי להביא את המעשה. לא עוד מילים ריקות, אלא תוכנית ברורה, פשוטה וישימה.

אני מבקש מכל הצדדים – אל תפספסו את ההזדמנות הזאת. זה רגע נדיר, אולי יחיד בדור, לשנות את המציאות. היום הזה יכול להיכנס להיסטוריה כיום שבו המזרח התיכון בחר בחיים, ולא במוות.

ראש הממשלה נתניהו ואני מחויבים למטרה הזאת, ואני יודע שגם רבים ממנהיגי האזור מחויבים לה. אם נעמוד יחד – זה יקרה.

זהו יום היסטורי לשלום. תודה רבה.״ בוולשיט.

וביבי אמר:

״אדוני הנשיא, ידידי דונלד טראמפ,

אני רוצה לפתוח בתודה עמוקה על המנהיגות יוצאת הדופן שלך, על המחויבות הבלתי מתפשרת שלך לעם ישראל, ועל הידידות החמה שאתה מגלה פעם אחר פעם. זהו רגע של תקווה, לא רק לישראל אלא גם לשכנינו ולעולם כולו.

היום אנחנו ניצבים בפני צומת היסטורית. שנים ארוכות דיברו כולם על שלום במזרח התיכון, על אפשרויות ועל תוכניות – אבל היום, בזכותך, אנחנו מציבים מסגרת מעשית שיכולה להוביל לעתיד טוב יותר.

ישראל מושיטה יד לכל מי שחפץ בשלום. אנו רוצים לראות את עזה משוקמת, את תושביה חיים בכבוד, ואת האזור כולו מתקדם לשגשוג. אבל יש עיקרון אחד שאי אפשר לוותר עליו לעולם: ביטחון. בלי ביטחון – לא יהיה שלום, ולא תהיה לנו זכות קיום כאן.

ולכן אני אומר בצורה הברורה ביותר: אם חמאס יקבל את התוכנית – ישראל תכבד את ההסכמות. אבל אם חמאס ידחה אותה, או שיסכים לה לכאורה ואז יפר אותה בפועל – ישראל תשלים את המלאכה בעצמה.

המסר הזה צריך להיות ברור לכולם – לאויבינו, לידידינו, ולכל אזרחי ישראל. אנחנו נכונים לשלום, אבל נמשיך לשמור על עצמנו, ונעשה זאת בכל הכוח ובכל מצב.

אדוני הנשיא, בשם העם בישראל אני מודה לך שוב. ההיסטוריה תזכור את הרגע הזה. הלוואי ונוכל להפוך אותו לנקודת מפנה אמיתית בדרך לשלום, לצד ביטחון שאיש לעולם לא יוכל לערער עליו.״

הסיבום שלנו: ביבי מחרטט עצמו לדעת ורק פתי יאמין למה שהוא אומר. בשטח המוות ימשיך לשלוט כי רק כך יכול נתניהו לשלוט בישראל לנצח. ככה הוא מאמין לפחות.

״עניין מרכזי״