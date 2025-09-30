ריבוק דורשת מנבחרת הכדורגל לחדול מייד מלבישת בגדי ספורט מתוצרתה בהופעות בינלאומיות

יצרנית בגדי הספורט ריבוק, שהיא ספקית התלבושות של נבחרת ישראל בכדורגל, דורשת מההתאחדות הישראלית לחדול להשתמש במוצרים שלהם בשל מדיניות נתניהו בעזה.

עכשיו יצטרכו לחפש ספק אחר אם כי לא ניתן לאסור על אדם ללבוש בגד מסוים וכך ניתן לראות ברחובות עזה עוד לפני שנהרסו זאטוטים פלסטינים משחקים כדורגל בשכונה עם חולצות טריקו של מכבי תל אביב.

מן ההתאחדות לא נמסר האם בקשת ריבוק תכובד במשחקים הקרובים הצפויים לנבחרת הכדורגל מול נורבגיה ונגד איטליה.

ישראל סובלת מחרם מתגבר בתחומים שונים בשל סירוב נתניהו לסיים את המלחמה מטעמים פוליטיים אישיים: מדובר בחרם עולמי מתהדק בתחום מדיני, כלכלי, פוליטי, חברתי, תרבותי וספורטיבי.

רמי יצהר

Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

