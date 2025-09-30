שמעון מזרחי לא מאמין למראה עיניו: הפועל ביורוליג ועוד מדהימה את ברצלונה בבכורה שלה במפעל בעוד שהצהובים מפסידים

לזה חיכו אוהדי הפועל תל אביב מאז ומתמיד. להגיע ליורוליג. לא רק שהערב התקיים המשחק ההיסטורי שחנך את ההופעה האדומה במפעל הכדורסל הבכיר באירופה, אלא שהפועל חוללה סנסציה כשגברה על לא פחות ולא יותר מאשר על ברצלונה. היי אמן? כבוד לעופר ינאי על המבצע המופלא שחולל בתוך שנה אחת.

בכיף — הנה הגרסה המשודרגת:

⸻

✦ היסטוריה בסופיה: הפועל תל אביב דרסה את ברצלונה 87:103 בפתיחת היורוליג

הלילה בסופיה נרשם רגע שנכנס לפנתיאון הכדורסל הישראלי: הפועל תל אביב, לראשונה בתולדותיה ביורוליג, התייצבה מול אחת המפלצות של אירופה – ברצלונה – ויצאה עם ניצחון ענק, מרהיב ומטלטל: 87:103 אדום בוהק.

הרבע הראשון – שקול, עם הבטחה

המשחק נפתח באולם 8888 בסופיה באווירה מחשמלת. אוהדי הפועל צבעו את היציעים באדום, ומן העבר השני עמד מותג-על עם עשרות שנות מסורת. הרבע הראשון הסתיים בשוויון 26:26 – רמז לכך שלא מדובר בערב רגיל.

המחצית – היתרון מתחיל להיבנות

האדומים יצאו למחצית ביתרון 45:51. אנטוניו בלייקני הפציץ מבחוץ (3/4 לשלוש), ווסיליה מיצ’יץ’ חזר ליורוליג כאילו מעולם לא נעדר. דן אוטורו שלט בצבע, ויחד עם כריס ג’ונס ואלייז’ה בראיינט – ההתקפה נראתה כמו מכונת ירי.

הרבע השלישי – הפועל רצה קדימה

ריצות אדומות, מהלכי התקפה מבריקים והגנה נושכת יצרו מומנטום. בלייקני המשיך להעניש מהקו (11/11), בראיינט ניהל את המשחק עם 8 אסיסטים, ותומר גינת נכנס לעניינים. ההפרש צמח לדו־ספרתי, וברצלונה נראתה מבולבלת.

הרבע הרביעי – חותמת ההיסטוריה

הפועל תל אביב דרסה את המגרש. מיצ’יץ’ ואוטורו סגרו את הסיפור, ההפרש נפתח, ובסיום – תוצאה שהדהימה את אירופה: 103:87 להפועל תל אביב על ברצלונה.

⸻

⭐ כוכבי הערב

• אנטוניו בלייקני – 20 נק’, קליעה מושלמת מהקו.

• וסיליה מיצ’יץ’ – 18 נק’, מנהיגות על הפרקט.

• דן אוטורו – 18 נק’, שליטה בצבע.

• אלייז’ה בראיינט – 11 נק’ ו־8 אסיסטים.

• כריס ג’ונס – 12 נק’ ויציבות בקו האחורי.

בברצלונה ניסה ויל קלייברן להחזיק את הקטלאנים עם 23 נקודות, קווין פאנטר ויאן וסלי הוסיפו 13 כ״א, אך זה לא הספיק.

⸻

⚡ התגובות

• המאמן דימיטריס איטודיס: “זה לא רק ניצחון, זו הצהרה. הקבוצה הזו כותבת היסטוריה מול ברצלונה, כאן בסופיה, בבית החדש שלנו.”

• התקשורת הספרדית בהלם: “ברצלונה התמוטטה מול הכוח של מיצ’יץ’ והחברים מתל אביב” (Mundo Deportivo).

• ברשתות החברתיות אוהדי הפועל כינו את הסגל “לא חוקי” וכתבו: “אף אחד לא יוכל להתעלם מאיתנו ביורוליג”.

⸻

🌍 המשמעות

ניצחון ראשון אי פעם של הפועל תל אביב ביורוליג – ועל מי? על ברצלונה. זה לא עוד משחק, זו קריאת תגר על ההיררכיה האירופית. ההצלחה הזו מעלה את רף הציפיות, משגרת מסר ברור ליריבות: האדומים כאן כדי להישאר.

⸻

📰 תוצאות נוספות מהמחזור וחדשות סביבו

• פריז – ריאל מדריד: 75 : 89

• אנאדולו אפס – באסקוניה: 82 : 79

• פנרבחצ’ה – אולימפיאקוס: 68 : 70

• מילאנו – באמברג: 90 : 82

• אוויאו – ז’לגיריס: 77 : 95

עניין מרכזי

חדשות וסקופים מאז 1999