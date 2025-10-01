ברמאללה אותרו רקטות וכלי נשק והושמדו

הודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ:

*כוחות הביטחון איתרו והשמידו במהלך הלילה (ג׳) רקטות ואמצעי לחימה נוספים המקושרים לחולייה שנעצרה במרחב רמאללה*

בעקבות חקירת שב״כ של חוליית המחבלים המעורבים בייצור הרקטות שנעצרה בשבוע שעבר במרחב רמאללה, כוחות צה״ל, שב״כ ומג"ב פעלו הלילה (ג׳) בכפר ביתוניא שבחטיבת בנימין. הכוחות איתרו 15 רקטות בשלבי ייצור, מטענים, נשקים, חומרי נפץ ואמצעי לחימה נוספים שהוכנו ונאספו על ידי אותה החולייה.

אמצעי הלחימה הושמדו במקום על ידי חבלני מג״ב איו״ש והנשקים הוחרמו.

״עניין מרכזי״

