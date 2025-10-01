 דילוג לתוכן
יום רביעי, 1 באוקטובר 2025
ברמאללה אותרו רקטות וכלי נשק והושמדו

מערכת "עניין מרכזי" 1 באוקטובר 2025

הודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ:

*כוחות הביטחון איתרו והשמידו במהלך הלילה (ג׳) רקטות ואמצעי לחימה נוספים המקושרים לחולייה שנעצרה במרחב רמאללה*

בעקבות חקירת שב״כ של חוליית המחבלים המעורבים בייצור הרקטות שנעצרה בשבוע שעבר במרחב רמאללה, כוחות צה״ל, שב״כ ומג"ב פעלו הלילה (ג׳) בכפר ביתוניא שבחטיבת בנימין. הכוחות איתרו 15 רקטות בשלבי ייצור, מטענים, נשקים, חומרי נפץ ואמצעי לחימה נוספים שהוכנו ונאספו על ידי אותה החולייה.

אמצעי הלחימה הושמדו במקום על ידי חבלני מג״ב איו״ש והנשקים הוחרמו.

ביטחון

