הטעות הנוראית של נתניהו גרמה לטראמפ לחתום על ברית הגנה חסרת תקדים עם קטאר

קטאר ניצלה עד תום את הטעות הפתאלית של נתניהו בהפצצה הכושלת וחסרת האחריות שנועדה לחסל את בכירי חמאס חו"ל עלתה לישראל בתבוסה אמיתית בעלת משמעות אסטרטגית מרחיקת לכת: הנשיא טראמפ, שזעם על החוצפה של השליט הישראלי שפעל אגב בניגוד מוחלט לאזהרת המוסד וחרף התנגדות ראשי הארגונים האחרים, חתם על הסכם הגנה חסר תקדים עם קטאר זאת דווקא בעת שבישראל טוענים שוב ושוב שזו בעצם מדינת אויב מסוכנת. הנשיא האמריקני גם חייב את נתניהו לצלצל מהבית הלבן לראש ממשלת קטאר ולהתנצל על ההפצצה. הבית הלבן פרסם היום – כדי לנגח את ביבי – צילום של נתניהו מתנצל בטלפון באוזני הקטרים ומתחייב שזה לא יקרה יותר.

נשיא טראמפ חתם ביום שני על צו נשיאותי שמשדרג דרמטית את המחויבות האמריקנית לביטחון קטאר. מדובר על הסכם ביטחוני חסר תקדים בין ארה״ב למדינה ערבית

לפי הצו הנשיאותי, שפורסם היום, ״ארצות הברית תראה בכל מתקפה מזוינת על שטחה, ריבונותה או תשתיותיה החיוניות של מדינת קטאר כאיום על שלום וביטחון ארצות הברית.

בצו נכתב עוד: ״במקרה של מתקפה שכזו, תנקוט ארצות הברית בכל האמצעים החוקיים והמתאימים – לרבות דיפלומטיים, כלכליים, ואם יהיה בכך צורך – גם צבאיים, על מנת להגן על האינטרסים של ארצות הברית ושל מדינת קטאר ולהשיב את השלום והיציבות״.

