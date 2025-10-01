 דילוג לתוכן
יום רביעי, 1 באוקטובר 2025
הטעות הנוראית של נתניהו גרמה לטראמפ לחתום על ברית הגנה חסרת תקדים עם קטאר

IMG_6955
רמי יצהר 1 באוקטובר 2025

קטאר ניצלה עד תום את הטעות הפתאלית של נתניהו בהפצצה הכושלת וחסרת האחריות שנועדה לחסל את בכירי חמאס חו"ל עלתה לישראל בתבוסה אמיתית בעלת משמעות אסטרטגית מרחיקת לכת:  הנשיא טראמפ, שזעם על החוצפה של השליט הישראלי  שפעל אגב בניגוד מוחלט לאזהרת המוסד וחרף התנגדות ראשי הארגונים האחרים, חתם על הסכם הגנה חסר תקדים עם קטאר זאת דווקא בעת שבישראל טוענים שוב ושוב שזו בעצם מדינת אויב מסוכנת. הנשיא האמריקני גם חייב את נתניהו לצלצל מהבית הלבן לראש ממשלת קטאר ולהתנצל על ההפצצה. הבית הלבן פרסם היום – כדי לנגח את ביבי – צילום של נתניהו מתנצל בטלפון באוזני הקטרים ומתחייב שזה לא יקרה יותר.

נשיא טראמפ חתם ביום שני על צו נשיאותי שמשדרג דרמטית את המחויבות האמריקנית לביטחון קטאר. מדובר על הסכם ביטחוני חסר תקדים בין ארה״ב למדינה ערבית

לפי הצו הנשיאותי, שפורסם היום, ״ארצות הברית תראה בכל מתקפה מזוינת על שטחה, ריבונותה או תשתיותיה החיוניות של מדינת קטאר כאיום על שלום וביטחון ארצות הברית.

בצו נכתב עוד: ״במקרה של מתקפה שכזו, תנקוט ארצות הברית בכל האמצעים החוקיים והמתאימים – לרבות דיפלומטיים, כלכליים, ואם יהיה בכך צורך – גם צבאיים, על מנת להגן על האינטרסים של ארצות הברית ושל מדינת קטאר ולהשיב את השלום והיציבות״.

רמי יצהר

עניין מרכזי

חדשות וסקופים מאז 1999

מבזקפוליטיקהחדשות

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

