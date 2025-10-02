והרי מידע על כל מה שהפסדתם בערב יום הכיפורים בליגת האלופות

זה היה ערב מטלטל בליגת האלופות. איצטדיונים מלאים, אוהדים רועמים ומיליונים מול המסכים קיבלו הצגה שמוכיחה שוב: במפעל הזה אין רגע דל. בראש הדרמה – ניצחון של אלופת אירופה פאריס סן ז’רמן על ברצלונה בקאמפ נואו המחודש, עם שער ניצחון בדקה ה־90.
📌 ברצלונה – פאריס סן ז’רמן 2:1
הקאמפ נואו המחודש קיבל את הדרמה הגדולה ביותר שלו עד כה.
- ברצלונה עלתה ל־0:1 בדקה ה־19 משער של פרן טורס.
- פאריס איזנה בדקה ה־38 עם שער של סני מיילו.
- ואז, בדקה ה־90, גונסלו ראמוס נגח פנימה וקבע מהפך 1:2 לפאריס.
70 אלף קטלונים שתקו, בעוד שחקני PSG חוגגים ניצחון חוץ יוקרתי שמסמן אותה שוב כקבוצה עם DNA של אלופה.
⚡ אתלטיקו מדריד – איינטרכט פרנקפורט 1:5
המופע ההתקפי של הערב הגיע ממדריד.
- ג’אקומו ראספדורי כבש כבר בדקה ה־4.
- רובין לה נורמאנד הוסיף בדקה ה־33.
- אנטואן גריזמן חגג שער 200 במדי אתלטיקו עם כדור לרשת בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.
- פרנקפורט צימקה ל־3:1 בדקה ה־57 משער של ג’ונתן בורקהארד.
- ג’וליאנו סימאונה קבע 1:4 בדקה ה־70.
- חואן אלברס חתם בפנדל בדקה ה־82 — 1:5 ענק.
האצטדיון כולו על הרגליים: סימאונה החזיר את אתלטיקו לימי ההתקפה הגדולה.
🌪️ גלטסראי – ליברפול 0:1
55 אלף אוהדים באיסטנבול חזו בניצחון ענק של הטורקים. פנדל מדויק במחצית הראשונה הספיק לניצחון 0:1. ליברפול סבלה מפציעות של אליסון ואקיטיקה, נראתה כבויה ולא הצליחה לחזור. קלופ הודה: “אנחנו במשבר פציעות קשה, חייבים למצוא פתרון.”
🎭 יובנטוס – ויאריאל 2:2
משחק דרמטי בטורינו:
- דיבאלה העלה את יובה ל־0:1.
- ג’ראד מורנו איזן ל־1:1.
- ולאחוביץ’ החזיר יתרון 1:2 ליובנטוס.
- בדקה ה־90, נגיחה של ויאריאל קבעה שוויון 2:2 דרמטי.
האוהדים המקומיים יצאו מתוסכלים — שוב יובה לא מצליחה לסגור משחק.
🎯 ארסנל – אולימפיאקוס 0:2
בלונדון, ארסנל חיסלה “קללה” של שנים מול היוונים.
- מרטינלי קבע 0:1.
- סאקה סגר עניין עם שער נוסף — 0:2 חד וחלק.
הקהל האנגלי חגג בהתרגשות — האמונה בקבוצה הזו רק מתחזקת.
🧩 תמונת המצב
- פאריס סן ז’רמן מראה אופי של אלופה — כובשת כשהכי קשה.
- ברצלונה מאבדת יציבות, דווקא בבית המחודש.
- אתלטיקו מוכיחה שזו כבר לא רק קבוצה הגנתית — אלא מכונת שערים.
- ליברפול חייבת פתרונות מהירים, אחרת העונה האירופית עלולה להתרסק.
- יובנטוס ממשיכה לאכזב עם אובדן יתרונות.
- ארסנל מתבגרת מול עינינו והופכת לאיום אמיתי גם באירופה.
עניין מרכזי