והרי מידע על כל מה שהפסדתם בערב יום הכיפורים בליגת האלופות

זה היה ערב מטלטל בליגת האלופות. איצטדיונים מלאים, אוהדים רועמים ומיליונים מול המסכים קיבלו הצגה שמוכיחה שוב: במפעל הזה אין רגע דל. בראש הדרמה – ניצחון של אלופת אירופה פאריס סן ז’רמן על ברצלונה בקאמפ נואו המחודש, עם שער ניצחון בדקה ה־90.

📌 ברצלונה – פאריס סן ז’רמן 2:1

הקאמפ נואו המחודש קיבל את הדרמה הגדולה ביותר שלו עד כה.

ברצלונה עלתה ל־0:1 בדקה ה־19 משער של פרן טורס.

פאריס איזנה בדקה ה־38 עם שער של סני מיילו.

ואז, בדקה ה־90, גונסלו ראמוס נגח פנימה וקבע מהפך 1:2 לפאריס.

70 אלף קטלונים שתקו, בעוד שחקני PSG חוגגים ניצחון חוץ יוקרתי שמסמן אותה שוב כקבוצה עם DNA של אלופה.

⚡ אתלטיקו מדריד – איינטרכט פרנקפורט 1:5

המופע ההתקפי של הערב הגיע ממדריד.

ג’אקומו ראספדורי כבש כבר בדקה ה־4.

רובין לה נורמאנד הוסיף בדקה ה־33.

אנטואן גריזמן חגג שער 200 במדי אתלטיקו עם כדור לרשת בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

פרנקפורט צימקה ל־3:1 בדקה ה־57 משער של ג’ונתן בורקהארד.

ג’וליאנו סימאונה קבע 1:4 בדקה ה־70.

חואן אלברס חתם בפנדל בדקה ה־82 — 1:5 ענק.

האצטדיון כולו על הרגליים: סימאונה החזיר את אתלטיקו לימי ההתקפה הגדולה.

🌪️ גלטסראי – ליברפול 0:1

55 אלף אוהדים באיסטנבול חזו בניצחון ענק של הטורקים. פנדל מדויק במחצית הראשונה הספיק לניצחון 0:1. ליברפול סבלה מפציעות של אליסון ואקיטיקה, נראתה כבויה ולא הצליחה לחזור. קלופ הודה: “אנחנו במשבר פציעות קשה, חייבים למצוא פתרון.”

🎭 יובנטוס – ויאריאל 2:2

משחק דרמטי בטורינו:

דיבאלה העלה את יובה ל־0:1.

ג’ראד מורנו איזן ל־1:1.

ולאחוביץ’ החזיר יתרון 1:2 ליובנטוס.

בדקה ה־90, נגיחה של ויאריאל קבעה שוויון 2:2 דרמטי.

האוהדים המקומיים יצאו מתוסכלים — שוב יובה לא מצליחה לסגור משחק.

🎯 ארסנל – אולימפיאקוס 0:2

בלונדון, ארסנל חיסלה “קללה” של שנים מול היוונים.

מרטינלי קבע 0:1.

סאקה סגר עניין עם שער נוסף — 0:2 חד וחלק.

הקהל האנגלי חגג בהתרגשות — האמונה בקבוצה הזו רק מתחזקת.

🧩 תמונת המצב

פאריס סן ז’רמן מראה אופי של אלופה — כובשת כשהכי קשה.

ברצלונה מאבדת יציבות, דווקא בבית המחודש.

אתלטיקו מוכיחה שזו כבר לא רק קבוצה הגנתית — אלא מכונת שערים.

ליברפול חייבת פתרונות מהירים, אחרת העונה האירופית עלולה להתרסק.

יובנטוס ממשיכה לאכזב עם אובדן יתרונות.

ארסנל מתבגרת מול עינינו והופכת לאיום אמיתי גם באירופה.

עניין מרכזי