פיגוע דריסה ודקירה ביום הכיפורים מחוץ לבית כנסת בעיר האנגלית מנצ׳סטר

זוועה ביום הכיפורים: מתקפת דריסה ודקירה מחוץ לבית הכנסת במנצ’סטר מזעזעת את בריטניה. שני בני אדם נרצחו והמחבל כנראה חוסל.

הבוקר (חמישי) במנצ’סטר – ביום הכיפורים, היום הקדוש ביותר ליהודים – נרשמה אחת המתקפות הדרמטיות והחמורות ביותר על קהילה יהודית בבריטניה בשנים האחרונות. מחוץ לבית הכנסת היטון פארק, בשכונה שבה מתרכזת אחת הקהילות היהודיות הגדולות במדינה, ניסה גבר לדרוס מתפללים, שלף סכין, דקר – ונורה למוות בידי שוטרים.

ארבעה בני אדם נפצעו באירוע, שזעזע את הציבור הבריטי כולו והדהד מיד בקהילות יהודיות ברחבי העולם.

עדות מצמררת מהשטח

גארת’, נהג חלוקה מקומי, תיאר את המחזה כאילו נלקח מסרט אימה:

“חשבתי שמדובר בתאונת דרכים רגילה, אבל כשהתקרבתי ראיתי גבר שותת דם על הרצפה. אדם נוסף שכב מול מכונית, ואנשים צרחו מסביב. ואז הבחנתי באדם חמוש בסכין דוקר בזכוכית של בניין, מנסה לפרוץ פנימה. המשטרה הגיעה בריצה, צעקו לו להפסיק, הוא לא שמע – ירו בו. הוא נפל, קם שוב – ואז ירו פעם נוספת. זה היה פשוט סיוט.”

הלם פוליטי – ישיבת חירום בקוברה

ראש הממשלה הבריטי, שנמצא בדנמרק, קטע את ביקורו ושב ללונדון. בשעות אחר הצהריים הוא צפוי לכנס ישיבת קוברה דחופה עם צמרת הביטחון. יו”ר הלייבור, סר קיר סטארמר, אמר כי “העובדה שהמתקפה אירעה ביום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי – הופכת אותה מזעזעת פי כמה.”

ראש עיריית מנצ’סטר, אנדי ברנהם, הדגיש כי החשוד “נוטרל לחלוטין” והביע הזדהות עם הקהילה היהודית.

עלייה מתמשכת באנטישמיות

האירוע במנצ’סטר מצטרף לשרשרת התקפות ומתקפות אנטישמיות ברחבי בריטניה בשנים האחרונות:

2019 – ארבעה בני אדם נדקרו במתקפה אנטישמית ליד בית כנסת בצפון לונדון.

2021 – אוטובוס ובו נערים יהודים בדרכם לחגוג חנוכה הותקף במרכז הבירה על ידי חבורה שצעקה קריאות שנאה ויידתה חפצים.

2023 – תקריות של השחתת בתי כנסת, כתובות נאצה והכאות ברחוב הוכפלו לפי נתוני Community Security Trust (CST).

הארגון CST דיווח כי מספר התקריות האנטישמיות בבריטניה חצה את רף 2,000 המקרים השנתיים – שיא של כל הזמנים. מומחים מזהירים כי כל מתיחות במזרח התיכון מתורגמת באופן כמעט אוטומטי לעלייה במתקפות על יהודים באירופה.

ההיסטוריה חוזרת – גם באירופה

בריטניה אינה לבד. בצרפת, גרמניה ובלגיה נרשמו בעשור האחרון פיגועים נגד קהילות יהודיות:

טבח במוזיאון היהודי בבריסל (2014).

מתקפת הירי בבית הכנסת בטולוז (2012).

הטבח בהיפרכאשֶר בפריז (2015).

כל האירועים הללו הותירו את הקהילות היהודיות בחשש מתמיד, והיום מנצ’סטר מתווספת לרשימה הקודרת.

הקהילה תחת איום

בבריטניה מתגוררת אחת הקהילות היהודיות הגדולות באירופה – כ־300 אלף איש. במנצ’סטר לבדה פועלים עשרות בתי כנסת, מוסדות חינוך וארגונים יהודיים. כעת, לאחר המתקפה, הוצבו שוטרים חמושים לשמור על בתי כנסת ובתי ספר יהודיים ברחבי העיר.

“אנחנו מתפללים עם פחד בבטן,” אמר אחד מראשי הקהילה המקומית. “אבל אין לנו כוונה להיכנע לשנאה.”

השאלה שנותרה פתוחה

האם מדובר בפיגוע טרור אנטישמי מתוכנן – או באדם בודד שהגיב בצורה קיצונית? המשטרה עדיין בוחנת את המניע. אך התחושה הברורה היא שהמתקפה הזו חורגת מעבר לאירוע מקומי – היא סימפטום של גל עולמי של שנאת יהודים, שבימים רגישים כמו יום הכיפורים מתפרץ במלוא עוזו.

🔴 רמי יצהר – ״עניין מרכזי״