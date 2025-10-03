חמאס השיב בחיוב למתווה טראמפ אבל בימין רגועים: נתניהו כבר ימצא תירוץ להמשיך במלחמת עזה

כפי שהנחנו מלכתחילה כאן בעניין מרכזי הלחץ של מדינות ערב וחמאס חו״ל עשה את שלו, בעיקר ההודעה של קטאר כי אם חמאס יסרב הוא יגרש מתחומו את כל מי שקשור לחמאס.

יצויין שגם לנשיא הטורקי ארדואן היה חלק גדול בהפעלת הלחץ על חמאס ואסור לשכוח את נשיא מצרים א-סיסי המשקיע שנים במאמצי תיווך וסיוע לישראל מול הפלסטינים.

אם כן, תשובת חמאס למתווה טראמפ חיובית עקרונית.

מוכנים לשחרר את כל החטופים והגוויות אבל לא בטוח שהדבר אפשרי תוך 72 שעות כיוון שנותר הקשר עם חלק מהמחזיקים בחטופים.

מוכנים למסור את עיקר הנשק לאו״ם או למצרים אבל נשק מסוים ולא משמעותי להגנה עצמית יישאר בידי אנשי חמאס אחרת לטענתם יחוסלו בידי חמולות המשתפות פעולה עם ישראל בעיקר בדרום הרצועה.

דורשים לקבל התחייבות על מועד פינוי הרצועה מכוחות ישראליים.

זו תשובת חמאס לכאורה זהו פתח לסיום מלחמת עזה בטרם הקמפיין האנטי ישראלי המתקיים מסביב לעולם יגרום לבידודה של ישראל באופן שיקשה על החיים בארץ. אבל בימין הישראלי אין מודאגים הם משוכנעים שנתניהו כבר ימצא את הדרך לחמוק מן ההסכמה שהוא עצמו נתן לטראמפ לפני ימים מעטים בבית הלבן. ״ביבי הבטיח לנו מלחמה, סיפוח, שהייה בעזה לדורות וזה מה שהוא יקיים״ אומרים הבן גבירים ו סמוטריץ׳ים. הם כנראה יודעים את נפש מאכולתם.

רמי יצהר Rami Yitzhar

