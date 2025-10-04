בהוראת טראמפ: נתניהו הורה לצבא להפסיק מיידית כל פעילות התקפית ברצועת עזה

בהוראת טראמפ: צה״ל הפסיק את הפעילות ההתקפית בעזה באופן מיידי עם זאת בימין הקיצוני עדיין מאמינים שמדובר בהפוגה הכרחית כדי לא לשבור את הכלים מול טראמפ אך בהמשך תימצא הדרך לשוב ללחימה ולכיבוש הרצועה אשר לסיפוח הגדה – החלום הזה נגוז, בינתיים.

טראמפ הגיב בהתלהבות להודעת חמאס על הסכמתו להסדר שהציע לסיום המלחמה בעזה והנחית הוראה חד משמעית לנתניהו: תפסיק מייד את המתקפה וההפצצות בעזה. לנתניהו לא נותרה ברירה והוא הנחית את ההוראה לצה״ל שם נשמו לרווחה. אולי סוף סוף המלחמה הארורה הזו תסתיים כבר לפני שישראל והיהודים בכלל יהפכו רשמית למצורעים של העולם.

,לשכת ראש הממשלה הודיעה: "לאור תגובת חמאס, ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים".

"נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הנשיא וצוותו כדי לסיים את המלחמה בהתאם לעקרונות שהציבה ישראל שתואמים את חזון הנשיא טראמפ", כך נתניהו

הנשיא טראמפ: "חמאס מוכן לשלום. על ישראל להפסיק מייד את ההפצצות בעזה, כך שאפשר יהיה להוציא את החטופים", כתב הנשיא האמריקני בהודעתו.

בעקבות הפסקת האש המעשית שעליה הכריז נתניהו הוחל בשיחות על פרטי התוכנית. טראמפ בסרטון בו הודה למדינות שתמכו בתוכנית וסייעו במו"מ, והוסיף כי "אנו קרובים לסיום המלחמה". מהלך הבזק של הנשיא מגיע כדי להכות על הברזל בעודו לוהט בתגובה מיידית להודעת חמאס כי גם הוא מקבל את תוכנית טראמפ ומוכן לשחרר בתחילת התהליך את החטופים כולם בתמורה לנסיגת צה"ל מכל שטחי הרצועה. חמאס הדגיש כי הוא מוכן להיכנס למשא ומתן באופן מיידי בכדי לדון בפרטים וכך נעשה.

בהמשך להודעת טראמפ, מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר: "הדרישה של הנשיא לעצור כעת את המלחמה הכרחית. קוראים לראש הממשלה להורות מיידית על משא ומתן יעיל ומהיר להשבת כל חטופינו".

בהודעת חמאס הובעה הסכמה למסירת ניהול עזה לגוף פלסטיני טכנוקרטי, אך בהסכמה לאומית-פלסטינית ובהתאם לתמיכה ערבית ואסלאמית.

אחד מבכירי חמאס חו״ל מוסא אבו מרזוק אמר לאל ג׳זירה כי עתה הם ייכנסו למשא ומתן בעניין כל הסוגיות שקשורות לארגון ולפירוז מנשק. הוא ציין כי הארגון הסכים לעקרונות התוכנית, אך היישום מצריך משא ומתן.

קטאר הודיעה כי החלה לפעול עם מצרים ובתיאום עם ארה"ב כדי להשלים את הדיונים בנוגע לתוכנית. גם משרד החוץ המצרי בירך על הודעת חמאס לתוכנית טראמפ.

נשיא צרפת עמנואל מקרון בירך על תשובות חמאס וטראמפ, וקרא לממש ללא דיחוי את התחייבות חמאס. בנוסף, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירש בירך על הודעת חמאס והודה לתפקיד שממלאות מצרים וקטר במו"מ. הוא קרא "להפסקת הסבל בעזה ולסיום המלחמה ושחרור החטופים", והבהיר כי האו"ם יתמוך במאמצים להשגת יעדים אלה.

״עניין מרכזי״