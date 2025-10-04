ביורוליג כרגיל: הפועל מנצחת ומכבי מפסידה ועכשיו הדרבי בסופיה

יורוליג: שתי התל אביב יות ממשיכות בהתמדה: זו לנצח והאחרת להפסיד. ביום רביעי בסופיה: הדרבי התל אביבי בסופיה, בירת בולגריה.

הפועל תל אביב ממשיכה בכושר הנהדר שלה ביורוליג וניצחה הערב (שישי) 81:87 את אנדולו אפס. זה ניצחון שני ברציפות לאדומים. כל הכבוד!

האדומים הצליחו לחזור מפיגור דו ספרתי בזכות רבע שלישי אדיר. אנטוניו בלייקני הוביל את האדומים עם 17 נק`, מיציץ` סיים עם 9 נק`, 5 ריבאונדים ו-6 אס`. 25 נק` של לויד מנגד לא הספיקו.

לעומת זאת, גם מכבי ממשיכה בשלה והיא ספגה הפסד שני במחזור השני הפעם מול אנדולו הטורקית 101:94. הצהובים היו שוב חלשים וניכר שחסרים להם שחקנים בעיקר סנטר.

מכבי התקשתה עם הקצב הגבוה שפריז הכתיבה, לא מצאה פתרונות להפוך את המשחק לטובתה, והפסידה ליריבה שהייתה עדיפה עליה כמעט בכל פרמטר לאורך כל המשחק. יריבה שכלל לא נחשבת לקבוצת יורוליג חזקה, אך הוכיחה עם הניצחון הלכה למעשה את פערי הסגלים על הפרקט.

המאמן עודד קטש אמר בסיום: "מאוכזבים מאוד, ציפינו למשחק טוב יותר מזה. יקח לנו זמן כקבוצה להתמודד עם סוג משחק שכזה, בקצב כזה. זה הרגיש שהם רוצים לנצח יותר מאיתנו וזה משהו שאסור שיקרה. נהיה חייבים להתעלות במחויבות שלנו ובאחריות שלנו על המגרש, ואנחנו ניתן על זה את הדעת", כך סיכם.

"זה לא נראה טוב, יש לנו בעיות, יש לנו חולשות. נצטרך זמן כדי לפתור אותן, והרבה זמן. נצטרך למצוא את הדרך להתמודד איתן. זה היה די ברור היום שנשחק נגד סגנון שלא נותן ממש לשחק התקפה רגילה, אלה היו דברים אחרים. צריכים להיות קבוצה מתואמת כדי להעניש. הדברים התחילו מהחלק ההתקפי, אחר כך הגיעה השבירה הזו שהפכה אותנו לפאסיביים. היו הרבה מאוד איבודים, יש הרבה דברים שצריך לשפר. אנחנו עדיין לא מוכנים".

המשחק הבא ביורוליג יפגיש לראשונה בהסטוריה את שתי התל אביביות כשהפועל תארח את מכבי בסופיה.

