פפ גווארדיולה קורא למיליונים בעולם לצאת להפגנות זעם נגד נתניהו

מאמן הכדורגל האגדי פפ גווארדיולה, המאמן את מנצ׳סטר סיטי, יצא היום בקריאה אישית מצלומת חריגה ורוגזת שבה קרא להמונים לצאת ולהפגין נגד המדינות הרצחנית כדבריו של ממשלת נתניהו בעזה.

דברי גווארדיולה יוצאי דופן והם מושמעים דווקא בעקבות הפיגוע ביום הכיפורים בבית הכנסת במנצ׳סטר. פפ קורא להמונים לצאת היום לרחובות ולהפגין נגד רצח העם שמבצעת ישראל בעזה, שם נהרגים ילדים בלי אוכל, מים, תרופות ומקום מגורים.

פפ העלה פוסט כשהוא לבוש שחור עם רקע שחור ואפלולי וארשת פנים זועמת ונחרצת. המהלך מגיע לאחר שבמגרשי כדורגל רבים בעולם בדגש על ספרד נשמעות קריאות קשות נגד נתניהו המואשם בהשמדת עם. האוהדים מוסתים לראות בנתניהו אויב העולם.

אין ספק שישראל והיהודים בכלל יסבלו עוד שנים ארוכות מהתנהלותו חסרת האחריות של נתניהו שקידש מלחמה תוך זניחת האינטרס הלאומי והכל על מזבח שימור כסאו. העולם לא ישכח לעולם את נתניהו של השנתיים האחרונות וספק אם הפצע הזה יגליד אי פעם.

רמי יצהר Rami Yitzhar

