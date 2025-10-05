בינתיים זה באר שבע ועוד 13

ליגת העל: בית״ר מתפוצצת, באר שבע מושלמת, אשדוד חוזרת לחיים וטבריה מפתיעה – שבת של כדורגל לוהט

שבת אחת, חמישה מגרשים, עשרות אלפי אוהדים — וכל מה שיפה בכדורגל הישראלי קרה בערב אחד.

שערים, הרחקות, פנדלים מוחמצים ושלושער בלתי נשכח אחד.

אם מישהו חיפש סיבה לאהוב שוב את ליגת העל – קיבל אותה בענק.

בית״ר ירושלים – הפועל פתח תקווה 2:5

זו כבר לא רק קבוצה – זו הצגה חיה.

בית״ר ירושלים הביסה בטדי את הפועל פתח תקווה במשחק רווי אמוציות, קצב ומתח.

הירושלמים חזרו פעמיים מפיגור, שיחקו בעשרה שחקנים משלב מוקדם – ובכל זאת התפוצצו במחצית השנייה כמו קבוצה שלא מכירה פחד.

המבקיעים לבית״ר: טימוטי מוזי (53׳, 79׳, 90+4׳ בפנדל) – שלושער נדיר; עומר אצילי (בעיטה חופשית מדויקת, 60׳); ג’ונבוסקו קאלו (82׳).

להפועל פ״ת: שביט מזל (21׳); צ’יפיוקה סונגה (56׳).

הדרמה התחילה כשירדן שועה, עצבני מתמיד, מחא כפיים לשופט דקל צינו אחרי החלטה גבולית – וראה את הצהוב השני כבר בדקה ה־35.

אצילי פספס פנדל רגע לפני המחצית (45+), כץ הדף, הקהל נשם עמוק – ואז הגיע מפץ של שערים בצד השני.

מוזי נכנס לטירוף, כבש שלושער ענק ובישל את הרביעי, והאצטדיון רעד.

רן בן שמעון אמר בסיום:

״זה היה ערב מיוחד. הקבוצה הראתה אופי, הקהל שלנו היה השחקן ה־12״.

במועדון הודיעו כי שועה ייענש פנימית על ההרחקה, אך הודו ש״כשמנצחים ככה – קשה לכעוס באמת״.

הפועל באר שבע – הפועל תל אביב 1:2

טרנר בערב לוהט, קהל ששר מהדקה הראשונה ועד האחרונה, ובאר שבע ממשיכה בקצב האלופה.

זהו ניצחונה השישי ברציפות מתחילת העונה – מאזן מושלם.

המבקיעים: אופיר דוידזאדה (6׳), דן ביטון (פנדל מדויק, 74׳); להפועל תל אביב – סתיו טוריאל (9׳).

באר שבע עלתה ליתרון מוקדם, אך האדומים של אליניב ברדה הגיבו מהר והשוו.

המשחק המשיך בקצב מסחרר, עד לפנדל מעורר מחלוקת שנשרק לזכות ב״ש. ביטון בעט פנימה בקור רוח והכריע.

ברדה אמר בסיום:

״יש לי ספק לגבי השריקה, אבל אנחנו צריכים לדעת לגמור משחקים מוקדם יותר״.

המאמן הדרומי סיכם בפשטות:

״השחקנים מאמינים. והאמונה הזו, כמו שאתם רואים, שווה נקודות״.

מ.ס. אשדוד – מכבי בני ריינה 0:2

אחרי פתיחה רעה לעונה, אשדוד סוף־סוף נראתה כמו עצמה – נחושה, מדויקת ומאומנת.

הקבוצה של חזן שלטה מהפתיחה עד הסיום, יזמה, לחצה והשיגה שלוש נקודות שמעלות חיוך גדול בעיר הנמל.

המבקיעים: ז’אן-פלורן באטום (72׳), אורי עזו (76׳, מהלך אישי נהדר).

בני ריינה קיבלה הזדמנות לחזור למשחק כשמוחמד שכר ניגש לפנדל בדקה ה־81 – אבל בעט לקורה.

המאמן המקומי אמר בסיום:

״זה ניצחון של לב ושל אמונה. עכשיו אפשר להרים את הראש ולהתקדם״.

השחקנים חיבקו את אדיר לוי, שנפצע קשות בברך וירד באלונקה.

עירוני טבריה – הפועל ירושלים 0:1

סינדרלה אמיתית.

העולה החדשה לא מפסיקה להפתיע והוכיחה שוב – היא כאן כדי להישאר.

מול הפועל ירושלים המאורגנת, טבריה שיחקה באומץ, לחצה את הקווים ושמרה על משמעת טקטית נדירה.

המבקיע: סטניסלב בילנקי (55׳).

שער נהדר מהקצה השמאלי סידר ניצחון שלישי העונה.

המאמן אמר אחרי המשחק:

״אנחנו אולי קבוצה קטנה, אבל עם לב גדול. כל נקודה בשבילנו היא זהב״.

ירושלים לעומתה ממשיכה להסתבך בתחתית, ללא ניצחון ועם סימני דאגה הולכים וגדלים.

הפועל חיפה – עירוני קריית שמונה 0:0

האפס-אפס הכי דרמטי של העונה.

נשמע כמו משחק רגוע? לא הפעם.

ניב אנטמן, שוער חיפה, היה הגיבור הבלתי מעורער של הערב.

אירועים בולטים: אנטמן עצר שני פנדלים (!), כולל אחד בתוספת הזמן (90+4׳). הבועטים: מרטינס ולימבומבה.

שער של קריית שמונה נפסל על חודו של נעל, והאורחים יצאו מדולקים על השיפוט.

בחיפה מרוצים מהנקודה – בק״ש זועמים.

״98 דקות היינו הקבוצה היחידה במגרש״, אמר המאמן הצפוני, ״אבל כששוער כזה עומד מולך – אין הרבה מה לעשות״.

קולות מהשבת

בכל מגרש הייתה אווירה אחרת – אבל אותו רגש של התחדשות.

בטדי – חגיגה של כדורגל עם שלושער היסטורי.

בטרנר – ביטחון של אלופה.

בגרין – אנדרדוג עם נשמה.

ובסמי עופר – שוער אחד שהפך לגיבור לאומי.

רן בן שמעון סיכם יפה:

״זו הליגה שלנו – אי אפשר לנשום דקה. כל מחזור זה סיפור חדש״.

סיכום

באר שבע ממשיכה קדימה עם מאזן מושלם, בית״ר מוכיחה שוב שהיא מסוגלת לנצח גם בעשרה שחקנים, אשדוד חוזרת לנשום, טבריה חוגגת צניעות והפועל חיפה מגלה שוער שבכוחו לעצור עולם ומלואו.

מחזור 6 של ליגת העל היה תזכורת למה שאנחנו אוהבים בכדורגל הישראלי – בלגן, רגש, הפתעות, וכוכבים שמופיעים בדיוק כשצריך.

ולא לשכוח שהמחזור לא הסתיים ולפנינו המפגש הגדול בין מכבי חיפה למכבי תל אביב.

