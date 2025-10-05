בישראל מקווים שהחטופים החיים ישוחררו לקראת חג הסוכות

המשא ומתן ליישום בשטח של תוכנית טראמפ מתחיל מחר בקהיר ואם להסתמך על דברי נתניהו אתמול התהליך של החזרת החטופים החיים והמתים ובמקביל שיחרור של 250 מחבלים אסירי עולם ואלפי עצורים פלסטינים נוספים יסתיים לקראת חג הסוכות.

נתניהו אמר:

“עד חג הסוכות יחזרו כל החטופים – חיים ומתים כאחד. מדובר ברגע היסטורי. אחרי חודשים ארוכים של כאב, דמעות, לילות ללא שינה ומאבקים מול גורמים עוינים מבית ומחוץ — אנחנו קרובים מאוד לסגירת מעגל. החזרת הבנים והבנות שלנו היא יעד עליון, ואני לא מתנצל על כך שאנחנו משלמים מחיר כבד. מדינת ישראל תעשה הכול כדי להשיב את אזרחיה הביתה, חיים או מתים״.

הדברים נאמרו שעות אחדות לפני פתיחת המשא ומתן הרשמי בקהיר, בנוכחות משלחות מישראל, מארצות הברית, ממצרים, מקטאר וממדינות אירופיות שנטלו על עצמן לשמש כערביות לתוכנית טראמפ — יוזמה שזוכה לשמות שונים, אך מטרתה אחת: להביא לסיום חלקי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות צעדים מדורגים ופשרה אזורית רחבה.

האווירה בקהיר: דריכות, תקווה וחשדנות

הבירה המצרית מתוחה. סביב מלון “ניל פלאזה”, שבו צפויים להיפגש המשלחות, נפרסו כוחות ביטחון כבדים, והעיתונאים שהוזמנו נדרשים לעבור בידוק קפדני.

מקור מצרי בכיר אמר ל״עניין מרכזי״:

״הנשיא א-סיסי רואה בזה רגע מבחן לא רק לישראל ולפלסטינים אלא גם לעולם הערבי כולו. זו ההזדמנות האחרונה לפני שהייאוש יהפוך לפיצוץ כולל באזור״.

תוכנית טראמפ – גרסה מעודכנת

הגרסה החדשה של תוכנית טראמפ, שפורסמה באופן חלקי, כוללת חידושים משמעותיים:

יצירת מסדרון ביטחוני מפוקח שיאפשר מעבר מבוקר בין רצועת עזה לגדה.

העברת שליטה אזרחית מדורגת ביישובים פלסטיניים מסוימים לגורמים בינלאומיים.

שחרור 250 אסירים ביטחוניים פלסטינים בעלי דם על הידיים לצד אלפים נוספים שהוחזקו במעצר מנהלי.

ובמקביל, החזרת כל החטופים — כולל גופות הנעדרים — בתוך לוח זמנים של עד שלושה שבועות, כלומר עד ערב חג הסוכות.

נתניהו: “חג הסוכות יהיה חג של שיבה ותקווה”

נתניהו המשיך ואמר בנאומו שנישא אתמול בערב בבית ראש הממשלה בירושלים:

״אנחנו במרחק נגיעה מרגע הגאולה הלאומית. אם הכול יתנהל כשורה – עד חג הסוכות יחזרו כל הבנים והבנות שלנו הביתה. אני חוזר ואומר – כולם. חיים ומתים כאחד. אנחנו לא נשאיר אף אחד מאחור. זהו עיקרון יסוד ביהדות, בציונות ובישראליות שלנו״.

ראש הממשלה הוסיף:

״בימים הקרובים נידרש לקבל החלטות כבדות משקל. יהיו כאלה שיקשו, שיצעקו, שיאיימו – אבל אנחנו לא נירתע. עם ישראל מחכה לראות את ילדיו חוזרים. החובה שלי, שלנו, היא לאזן בין ביטחון המדינה לבין הערך האנושי והלאומי של השבת הבנים. מי שלא מבין את זה – לא מבין מה זה להיות יהודי, לא מבין מה זה להיות ישראלי״.

נתניהו הדגיש כי הוא ״מתאם צעד אחר צעד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועם הנשיא המצרי א-סיסי, וההבנות שהושגו עד כה הן תוצאה של דיפלומטיה שקטה אך נחושה״.

הוא סיים את דבריו באמירה שצוטטה רבות הלילה:

״חג הסוכות השנה יהיה חג של שיבה. חג של תקווה. חג שבו כל עם ישראל יוכל לומר: ‘הבאנו את ילדינו הביתה’״.

במערכת הפוליטית בישראל: סערה אמיתית

בליכוד יש מי שמברכים, אך גם רבים שמתנגדים. שר בכיר אמר מאחורי הקלעים:

״נתניהו משחק באש. הציבור לא יסלח על שחרור מאות מחבלים, במיוחד כשהדם שלהם על הידיים״.

לעומתו, גורם אחר בליכוד השיב:

״החזרת החטופים קודמת לכל. גם בגין שחרר אלף מחבלים בעסקת ג׳יבריל – וישראל שרדה. גם הפעם תשרוד״.

בימין הקיצוני הזעם גואה. איתמר בן גביר הכריז כי ״אם נתניהו יחתום על העסקה – הממשלה תיפול באותו לילה״. סמוטריץ’ הוסיף כי מדובר ב״כניעה טרוריסטית במסווה של ריאליזם מדיני״.

בצד הפלסטיני: תקווה זהירה

בחמאס נמנעים רשמית מלהגיב, אך דוברים המזוהים עם התנועה מסרו לערוצי תקשורת ערביים כי ״העם הפלסטיני שילם מחיר יקר, והגיע הזמן לשחרור לוחמיו מהכלא הציוני״.

מנגד, הרשות הפלסטינית מנסה לתפוס את הבכורה המדינית. בכיר ברמאללה אמר:

״אבו מאזן דורש להיות חלק בלתי נפרד מכל מהלך מדיני. הוא לא ייתן לחמאס לגזור קופון על דם החטופים״.

חמאס: ״לא ניכנע – אבל לא נכשיל את ההסכם״

בצד הפלסטיני, ביממה האחרונה נשמעו קולות שונים.

דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, פרסם הודעה מוקלטת שבה אמר:

״אנחנו מנהלים את המשא ומתן מנקודת כוח, לא מנקודת חולשה. האויב הציוני יודע היטב שהוא לא יקבל דבר מבלי לשלם את המחיר. לא נוותר על הדם של לוחמינו ולא ניכנע לאיומים״.

עם זאת, דובר מדיני מטעם חמאס, חוסאם בדראן, ציין בראיון לרשת אל-ג׳זירה כי התנועה ״לא תכשיל את ההסכם אם יבטיח שחרור אמיתי של אסירינו ושיקום אמיתי של עזה״. לדבריו, ״חמאס יבחן את ההצעות בעין ריאלית, אבל לא יוותר על זכויות העם הפלסטיני״.

מקור נוסף בזרוע המדינית של חמאס, שצוטט בעיתון ״אשרק אל-אוסט״, אמר:

״הפעם נראה שהאמריקנים רציניים יותר, והמצרים משמשים כמתווכים אמינים. אנו לא נעמוד בדרכו של פתרון שיביא תועלת לעמנו, אך לא נסכים לשום צעד שיציג אותנו כמי שנכנעו לישראל״.

במקביל, דוברים מהג׳יהאד האסלאמי תקפו את חמאס וטענו כי ״המו״מ הזה הוא בגידה בדם השהידים״, אך בכירים מצרים השיבו כי ״כל מי שמנסה לחבל בהתקדמות – ימצא עצמו מחוץ לתמונה״.

ארצות הברית: ליווי צמוד ולחץ על שני הצדדים

מקורות בבית הלבן מאשרים שטראמפ עצמו מתכוון לשלוח את חתנו לשעבר, ג׳ארד קושנר, לפקח מקרוב על יישום ההבנות. היועץ לביטחון לאומי האמריקני, ג׳ון בולטון, צוטט באומרו:

״הנשיא טראמפ רואה בהסכם הזה הזדמנות לחזק את מעמדו הבינלאומי של ישראל תוך כדי השבת השקט לאזור. הוא מצפה מישראל להראות גמישות, ומהפלסטינים – אחריות״.

אווירה טעונה בשני הצדדים

בתוך כך, בכירים במערכת הביטחון הישראלית העריכו כי חמאס מתוח לא פחות מישראל. אחד מהם אמר ל״עניין מרכזי״:

״גם להם יש הרבה מה להפסיד. הם מבינים שהעולם הערבי מתחיל לאבד סבלנות, ושהקהילה הבינלאומית לא תאפשר להם להמשיך לשלוט בעזה באותם כללים״.

גורם אחר הוסיף:

״ההודעות המתלהמות של חמאס הן חלק ממשחק מיקוח. מתחת לפני השטח יש מוכנות אמיתית לעסקה. הם יודעים שזו הזדמנות חד־פעמית לקבל לגיטימציה מדינית מחודשת״.

מצד משפחות החטופים, ההתרגשות ניכרת:

״שמענו את ראש הממשלה מדבר על חג הסוכות – ופתאום יש תקווה״, אמרה אחת האימהות.

אחרים ביקשו להישאר זהירים:

״שמענו כבר יותר מדי הבטחות. עד שלא ניראה את האוטובוסים מגיעים, לא נוכל לנשום״.

תקווה, פחד ופוליטיקה

במשרד החוץ בירושלים אומרים כי ההתקדמות בקהיר עשויה לשנות את כללי המשחק האזוריים:

״אם העסקה תצא לפועל – יהיה זה רגע שיחזיר את טראמפ למרכז הזירה ויחזק את מעמד ישראל כשותפה אסטרטגית מועדפת״.

עם זאת, בכירים מדיניים מזהירים שהדרך עוד ארוכה: ״הכול תלוי בנכונות חמאס לעמוד בהתחייבויות וביכולת של נתניהו לשמור על ממשלתו״.

ההשלכות האזוריות

בקהיר, בעמאן, ובמדינות המפרץ עוקבים בדריכות. אנליסטים מעריכים כי אם ההסכם אכן ייושם, הוא יוביל למעין “הפסקת אש אזורית” שתאפשר קידום פרויקטים כלכליים עצומים – כולל נתיב סחר יבשתי בין ערב הסעודית לים התיכון דרך ישראל.

מקור דיפלומטי מערבי אמר:

״העולם עייף מהמלחמות הקטנות. כולם רוצים הסכם – גם אם הוא חלקי, גם אם הוא זמני״.

ובינתיים בירושלים

נתניהו צפוי להביא את ההסכם לאישור הקבינט בתוך ימים. שר הביטחון גלנט אמר כי ״צה”ל ערוך לכל תרחיש״, בעוד ראש השב”כ התריע כי ״שחרור גורמים מסוכנים עלול להצית מחדש את הטרור בטווח הקצר״.

לסיכום, המו״מ בקהיר נפתח מחר תחת עיניים בוחנות של כל העולם.

אם אכן ייחתם ההסכם – ישראל תיכנס לשבועות גורליים שבהם תקווה, פחד וציניות פוליטית יתערבבו זה בזה.

האם הפעם, דווקא באמצעות טראמפ, ימצא המזרח התיכון שביב של פיוס אמיתי – או שמא מדובר בעוד תרגיל פוליטי עולמי בדרך לשום מקום?

רמי יצהר | עניין מרכזי

Inyan Merkazi

www.news-israel.net