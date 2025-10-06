שנתיים למלחמה שבה רשמו צה״ל והמוסד הישגים מדהימים למרות נתניהו ולא בזכותו

שנתיים למתקפת ה-7 באוקטובר הארורה ששינתה את המזרח התיכון אך גם את מדינת ישראל ובמידה עצומה השפיעה לרעה על כל יהודי באשר הוא גם אם מעולם לא ביקר בישראל או שאין לו שום זיקה מעשית אליה.

מתחילת המלחמה ועד היום, נפלו 1,152 חללי מערכות ישראל: 1,035 חללי צה"ל – מתוכם 43 חברי כיתות כוננות, לצד 100 חללי משטרת ישראל, 9 חללי שב"כ ו-8 חללי שב"ס. כ-42% (487) מהנופלים – הם מתחת לגיל 21 ובשירות חובה. 337 מהם בני 22-30, 187 מהם בני 31-40 ועוד 141 בני 41 ומעלה. מרבית הנופלים הם גברים- 1,086 ו-66 נשים. 801 הם רווקים ורווקות ו-327 מהם נשואים שהותירו אחריהם 351 אלמנות 885 יתומים ו-11 ארוסות.

318 אנשי מילואים נפלו במלחמה בגזרות השונות, לצד 283 אנשי קבע ו-43 חברי כיתת כוננות שנפלו במהלך המתקפה ב-7.10. 508 מהחללים הם משרתי חובה. הנופלים הותירו אחריהם 1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים.

יותר מ-200 חללים נקברו בהר הרצל כש לאורך השנתיים האחרונות, קיימה היחידה להנצחת החייל לוויות ב-264 בתי עלמין וחלקות צבאיות ברחבי ישראל. בנוסף, הרחיבה 24 חלקות והקימה בתי עלמין צבאיים.

עם כל הצער והכאב יצויין כי המלחמה הזו נטלה מספר זעום יחסית של חיילים ואזרחים שמה שעלול היה להיות ואם ניקח בחשבון את מספר הזירות שבהן נלחם צה״ל מול ארגוני טרור המיומנים במלחמת גרילה. עם זאת, ברור כי כל חלל הוא עולם ומלואו וזכרו יהא ברוך.

נדגיש כי למרות המחדלים האיומים של ממשלת נתניהו ובכירי המודיעין כמו גם ההתנהלות השערורייתית ביום ההתקפה על העוטף, צה״ל התעשת במהירות והצליח באפס זמן במונחים צבאיים לצאת למלחמת חורמה בזירות מגוונות ובאמצעים חסרי תקדים. צה״ל תחת הרצי הלוי ובעקבותיו זמיר מצליחים לבצע משימות מורכבות מאין כמותן במספר אבידות אפסי במונחים צבאיים עם אפס נפילת חיילים בשבי או מטוסים שנפלו בתולדות המלחמות העולמיות לא היה כדבר הזה כל ההצלחה הזו שייכת לצבא ולמוסד גם לשב״כ למרות נתניהו ובהחלט לא בזכותו ועל כך צריך לברך. זו גם ההזדמנות לאחל הצלחה לראש השב״כ החדש ולקוות שימלא את תפקידו כראוי ללא מחויבות פוליטית או אידיאולוגית הסותרים את הערכים הבסיסיים של הארגון שבראשו הוא הועמד. ואם ביבי יבקש טובות או הנחות אישיות או מכתבי כזב לפרקליטות או לבית המשפט שיעשה כקודמיו ויאמר: לא!

״עניין מרכזי״