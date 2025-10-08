 דילוג לתוכן
יום רביעי, 8 באוקטובר 2025
איראן משקיעה מאמצים ואמצעים לחימוש חוליות טרור בגדה

IMG_7488
רמי יצהר 8 באוקטובר 2025

צה״ל ושב"כ הודיעו כי תפשו משלוח גדול של אמצעי לחימה, חלקם מתוחכמים, שמקורו באיראן ואשר יועד לחוליות טרור פלשתיני בגדה.

המשלוח שנתפס הכיל אמצעי לחימה מפרי איזון, בהם 29 כלימגורים, ⁠4 רחפנים (מתוכם 2 רחפני נפץ), ⁠15 רקטות נ.ט. + מטול RPG (ושלושה רש"קים), ⁠20 רימוני יד, 53 אקדחים, 7 רובי סער מסוגים שונים, 9 מקלעים ו-⁠750 כדורי אקדח.

מדובר במאמץ איראני מתמשך להקים חוליות טרור בגדה שיפעלו נגד ישראל לאחר שנשמט בסיס הטרור החיסבילאי והחמאס מלבנון ומהרצועה. הסיכול הפעם מצטרף לתפישת הברחת משלוחי אמל"ח דומים שנחשפו אשתקד והשנה.

בהודעה נאמר כי בחודשים האחרונים נעצר בידי שב"כ וצה"ל סוחר אמל"ח תושב אזור רמאללה. במסגרת חקירת הפרשה, התקבל מידע על קשר משמעותי בינו לבין מבריחי אמל"ח. פעילות של השב"כ הובילה לאיתור המשלוח והמעורבים בהחזקתו.

מצבור האמל"ח שנתפס נשלח לפעילי טרור ביהודה ושומרון על ידי אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה האיראניים, בראשו עמד עד לאחרונה ג'ואד ע'פארי, וכן יחידת המבצעים המיוחדים בכוח קודס, בפיקודו של אצע'ר באקרי.

פעילות סיכול זו הנה חלק ממערכה כוללת למול מבריחי האמל"ח, אשר במסגרתה חיסלו צה"ל ושב"כ בלבנון ביולי האחרון את קאסם אלחסיני ומחמד שעיב, לבנונים שפעלו תחת כוח קודס והיו מעורבים בשילוח האמל"ח והכוונת הפעילות בשטחי יהודה ושומרון.

צילום חלק מהאמצעים שנתפשו הופץ בידי המשטרה והשב״כ.

״עניין מרכזי״

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

