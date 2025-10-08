איראן משקיעה מאמצים ואמצעים לחימוש חוליות טרור בגדה

צה״ל ושב"כ הודיעו כי תפשו משלוח גדול של אמצעי לחימה, חלקם מתוחכמים, שמקורו באיראן ואשר יועד לחוליות טרור פלשתיני בגדה.

המשלוח שנתפס הכיל אמצעי לחימה מפרי איזון, בהם 29 כלימגורים, ⁠4 רחפנים (מתוכם 2 רחפני נפץ), ⁠15 רקטות נ.ט. + מטול RPG (ושלושה רש"קים), ⁠20 רימוני יד, 53 אקדחים, 7 רובי סער מסוגים שונים, 9 מקלעים ו-⁠750 כדורי אקדח.

מדובר במאמץ איראני מתמשך להקים חוליות טרור בגדה שיפעלו נגד ישראל לאחר שנשמט בסיס הטרור החיסבילאי והחמאס מלבנון ומהרצועה. הסיכול הפעם מצטרף לתפישת הברחת משלוחי אמל"ח דומים שנחשפו אשתקד והשנה.

בהודעה נאמר כי בחודשים האחרונים נעצר בידי שב"כ וצה"ל סוחר אמל"ח תושב אזור רמאללה. במסגרת חקירת הפרשה, התקבל מידע על קשר משמעותי בינו לבין מבריחי אמל"ח. פעילות של השב"כ הובילה לאיתור המשלוח והמעורבים בהחזקתו.

מצבור האמל"ח שנתפס נשלח לפעילי טרור ביהודה ושומרון על ידי אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה האיראניים, בראשו עמד עד לאחרונה ג'ואד ע'פארי, וכן יחידת המבצעים המיוחדים בכוח קודס, בפיקודו של אצע'ר באקרי.

פעילות סיכול זו הנה חלק ממערכה כוללת למול מבריחי האמל"ח, אשר במסגרתה חיסלו צה"ל ושב"כ בלבנון ביולי האחרון את קאסם אלחסיני ומחמד שעיב, לבנונים שפעלו תחת כוח קודס והיו מעורבים בשילוח האמל"ח והכוונת הפעילות בשטחי יהודה ושומרון.

צילום חלק מהאמצעים שנתפשו הופץ בידי המשטרה והשב״כ.

״עניין מרכזי״