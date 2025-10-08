 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום חמישי, 9 באוקטובר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

דיווח: נתניהו מנסה בכל מחיר להכשיל עסקה לסיום המלחמה בעזה

46101C17-97D1-405D-9D34-10C991C2A806
רמי יצהר 8 באוקטובר 2025

הלחץ המשולב שמפעיל טראמפ בסיועם של מנהיגי מצרים, טורקיה, קטאר כמו גם מצד שליטים אירופיים ידידותיים נועד לסיים סוף סוף את המלחמה הנמרחת שלא לצורך בעזה אבל הטענה העולה שוב ושוב היא שנתניהו מנסה בכל דרך להכשיל את העסקה אבל מתקשה בכך נוכח הבטחתו הפומבית לנשיא האמריקני ולעולם כולו כמו גם לישראלים שהחטופים יחזרו הביתה עוד בחג הסוכות הזה.

על פי הדיווחים הערביים המו״מ בשארם אינטנסיבי ונתניהו מתקשה לחמוק מתחילת ההסכם כבר בימים הקרובים. השלב הראשון אמור לכלול הפסקת אש, שחרור כל החטופים והגוויות ונסיגת הצבא מהמחצית מהרצועה.

הערבים טוענים כי צוות המו״מ הישראלי ״משנה כל רגע את דעתו ומערים קשיים״ בהתאם להוראות נתניהו הנתון ללחצים גדולים ולאיומי פרישה של בן גביר וסמוטריץ׳. אלא שטראמפ נחוש והשאלה היא מהטריק שידלוף הפעם ביבי במטרה להכשיל התקדמות מיידית בדרך לסיום המלחמה הזו.

האחראי להסברה המצרית, דיאא' רשוואן, אמר לערוץ "אל-ר'ד" כי "נשיא מצרים א-סיסי אופטימי לגבי ההתפתחויות במשא ומתן על עזה, שמצרים גורם מרכזי בהן. המשא ומתן על עזה בשארם א-שייח' נמצא בשלבים מתקדמים".

שר החוץ הטורקי, האקאן פידאן, מסר כי ״אם תושג תוצאה חיובית במשא ומתן על הפסקת האש בעזה היום, תוכרז הפסקת אש״.

הם לא מכירים מספיק טוב את ביבי.

״עניין מרכזי״

מבזקהון-שלטוןפוליטיקהחדשותכלכלה

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה