דיווח: נתניהו מנסה בכל מחיר להכשיל עסקה לסיום המלחמה בעזה

הלחץ המשולב שמפעיל טראמפ בסיועם של מנהיגי מצרים, טורקיה, קטאר כמו גם מצד שליטים אירופיים ידידותיים נועד לסיים סוף סוף את המלחמה הנמרחת שלא לצורך בעזה אבל הטענה העולה שוב ושוב היא שנתניהו מנסה בכל דרך להכשיל את העסקה אבל מתקשה בכך נוכח הבטחתו הפומבית לנשיא האמריקני ולעולם כולו כמו גם לישראלים שהחטופים יחזרו הביתה עוד בחג הסוכות הזה.

על פי הדיווחים הערביים המו״מ בשארם אינטנסיבי ונתניהו מתקשה לחמוק מתחילת ההסכם כבר בימים הקרובים. השלב הראשון אמור לכלול הפסקת אש, שחרור כל החטופים והגוויות ונסיגת הצבא מהמחצית מהרצועה.

הערבים טוענים כי צוות המו״מ הישראלי ״משנה כל רגע את דעתו ומערים קשיים״ בהתאם להוראות נתניהו הנתון ללחצים גדולים ולאיומי פרישה של בן גביר וסמוטריץ׳. אלא שטראמפ נחוש והשאלה היא מהטריק שידלוף הפעם ביבי במטרה להכשיל התקדמות מיידית בדרך לסיום המלחמה הזו.

האחראי להסברה המצרית, דיאא' רשוואן, אמר לערוץ "אל-ר'ד" כי "נשיא מצרים א-סיסי אופטימי לגבי ההתפתחויות במשא ומתן על עזה, שמצרים גורם מרכזי בהן. המשא ומתן על עזה בשארם א-שייח' נמצא בשלבים מתקדמים".

שר החוץ הטורקי, האקאן פידאן, מסר כי ״אם תושג תוצאה חיובית במשא ומתן על הפסקת האש בעזה היום, תוכרז הפסקת אש״.

הם לא מכירים מספיק טוב את ביבי.

״עניין מרכזי״