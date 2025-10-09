 דילוג לתוכן
צה״ל מכריז על ״נוהל קרב חדש ברצועה״

רמי יצהר 9 באוקטובר 2025

בהמשך להנחיות הדרג המדיני ובהתאם להערכת המצב, צה"ל החל בהיערכות מבצעית לקראת מימוש ההסכם ובתוך כך מבצע הכנות ונוהל קרב למעבר לקווי היערכות מותאמים בזמן הקרוב.

צה"ל ממשיך להיות פרוס במרחב ולהיערך לכל התפתחות מבצעית.

קודם לכן נמסר:

צה"ל מברך על ההגעה להסכם להחזרת החטופים אשר נחתם הלילה.

במהלך הערכת מצב שבוצעה הלילה, הרמטכ"ל הנחה את כלל הכוחות, בחזית ובעומק, להערך בהגנה חזקה ולהיות מוכנים לכל תרחיש.
הערכות הכוחות תתבצע בהתאם להנחיות הדרג המדיני ושלבי ההסכם תוך אחריות ושמירה על ביטחון חיילנו.

במקביל, הרמטכ"ל הנחה להערך להובלת המבצע להשבת החטופים הצפוי ברגישות ובמקצועיות.

צה"ל ימשיך לפעול למימוש מטרות המלחמה ולהגנה על אזרחי מדינת ישראל בכל החזיתות.

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת.

