יום שישי, 10 באוקטובר 2025
החות׳ים מפסיקים את תקיפותיהם על ישראל ועל אוניות המשייטות בים האדום

רמי יצהר 10 באוקטובר 2025

בשורה חשובה לישראל ובעיקר לסחר הבינלאומי ולמצרים.

החות׳ים הודיעו כי הם מצטרפים להפסקת האש ומפסיקים את התקפותיהם על ישראל ועל מטרות ימיות זאת בכפוף להפסקת האש שהוכרזה בעזה.

מנהיג ארגון הטרור התימני של החות'ים, עבד אל-מאליק אל-חות'י, אמר אמש על רקע אישור המתווכות את סיום המלחמה באופן מלא כי ארגונו מפסיק את הלוחמה ״בכפוף למעקב צמוד אחר עמידתה של ישראל בהסכם הפסקת האש בעזה".

משמעות ההודעה היא שגם איראן תומכת בתוכנית טראמפ ובעצם מצטרפת אליה ובכך אפשר שהמלחמה הזו באמת תסתיים עתה בכל הזירות.

המצרים שכלכלתם נפגעה קשות בשל שיבושי המעבר בתעלת סואץ יוכלו לשוב בהדרגה לפעילות סדירה וכך גם הפעילות בנמל אילת.

״עניין מרכזי״

רמי יצהר
