מסקרן: פורסם המסמך המקורי שנחתם לסיום מלחמת עזה

פורסם מסמך ההסכם לסיום המלחמה שעליו חתומים נציגי חמאס וישראל בתום המו״מ במצרים. להלן תרגום המסמך במלואו:

צעדי יישום להצעת הנשיא טראמפ לסיום מקיף של המלחמה בעזה.

צעדי היישום:

1. הנשיא טראמפ מודיע על סיום המלחמה ברצועת עזה, והצדדים מסכימים ליישם את הצעדים הנדרשים לשם כך.

2. המלחמה תיפסק באופן מיידי עם אישור ממשלת ישראל. יופסקו כל הפעולות הצבאיות לרבות הפצצות מהאוויר והארטילריה ופעולות תקיפה. במהלך תקופה של 72 שעות, גם פעילות המעקב האווירי תושעה מעל האזורים שצה"ל נסוג מהם.

3. התחלה מיידית של כניסת סיוע הומניטרי מלא בהתאם להצעה, ולפחות בהתאם להסכם מיום 19 בינואר 2025 בנוגע לסיוע ההומניטרי. צעדי יישום הסיוע ההומניטרי מצורפים למסמך זה.

צה"ל ייסוג לקווים שיסוכמו על פי מפה מצורפת (מפה X), והנסיגה תושלם תוך 24 שעות מאישור ממשלת ישראל ולאחר הכרזת הנשיא טראמפ.

צה"ל לא יחזור לאזורים מהם נסוג, כל עוד חמאס מיישם את ההסכם במלואו.

4. בתוך 72 שעות מהנסיגה של צה"ל, כל בני הערובה הישראלים – החיים והמתים – המוחזקים בעזה, ישוחררו (רשימה מצורפת).

א. מיד לאחר השלמת הנסיגה, חמאס יתחיל לחקור את מצבם של בני הערובה ויאסוף את כל המידע הקשור אליהם. חמאס יעביר את ממצאיו במסגרת מנגנון שיתוף המידע המפורט בסעיף 5.ה להלן. ישראל תעביר מידע על אסירים ועצורים פלסטינים המוחזקים בישראל שמקורם בעזה.

ב. בתוך 72 שעות, חמאס ישחרר את כל בני הערובה החיים, כולל אלה המוחזקים בידי פלגים פלסטינים אחרים בעזה.

ג. בתוך 72 שעות, חמאס יעביר את גופות בני הערובה המתים שבידיו ואת אלה שבידי הפלגים הפלסטינים בעזה.

ד. בתוך 72 שעות, חמאס ישתף את כל המידע שבידיו על בני ערובה מתים דרך מנגנון שיתוף המידע, וישראל תעביר מידע על גופות של פלסטינים מעזה המוחזקים בישראל.

ה. יוקם מנגנון לשיתוף מידע בין שני הצדדים באמצעות המתווכים והצלב האדום (ICRC) כדי להחליף מידע על בני ערובה או גופות שנותרו שלא אותרו או שלא הוחזרו. המנגנון יוודא שכל הגופות מזוהות ומוחזרות במלואן. חמאס יעשה מאמץ מרבי לוודא את השלמת מחויבויותיו במהירות האפשרית.

ו. חמאס ישחרר את כל בני הערובה וישראל תשחרר במקביל את מספר האסירים הפלסטינים בהתאם לרשימות שיפורסמו.

ז. חילופי השבויים והאסירים יתבצעו בהתאם למנגנון שיוסכם בין הצדדים באמצעות המתווכים והצלב האדום, ללא טקסים פומביים או סיקור תקשורתי.

5. יוקם כוח משימה המורכב מנציגי ארצות הברית, קטר, מצרים, טורקיה ומדינות נוספות שיוסכמו על ידי הצדדים, אשר יעקוב אחר יישום ההסכם בין שני הצדדים ויתאם ביניהם.

״עניין מרכזי״