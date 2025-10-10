 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שישי, 10 באוקטובר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

סקר בחירות: ביבי מזנק, איזנקוט מתרסק, הנדל נעלם

IMG_6710
רמי יצהר 10 באוקטובר 2025

לפי סקר חדשות 13 ששודר הערב (חמישי) במהדורה המרכזית הליכוד זוכה ל-27 מנדטים – עלייה של 4 מנדטים מהסקר הקודם.
נפתלי בנט עם 23 מנדטים.

המפלגה השלישית בגודלה היא "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן עם 10 מנדטים.

עוצמה יהודית וש"ס עם 9 מנדטים כל אחת,

יהדות התורה עם 7,

יש עתיד, ישראל ביתנו ורע"ם עם 6 מנדטים כל אחת.

"ישר" של אייזנקוט בקריסה, המחנה הממלכתי של גנץ, והציונות הדתית של סמוטריץ׳ עם 4 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה – מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל ובל"ד.

והמקביל מתפרסם סקר הבחירות השבועי של מעריב  גם בסקר זה הליכוד מתחזק בעיקר על חשבון מפלגתו של בנט:

״עניין מרכזי״

מבזקתקשורתהון-שלטוןפוליטיקהחדשותכלכלהתרבות ובידור

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה