סקר בחירות: ביבי מזנק, איזנקוט מתרסק, הנדל נעלם

לפי סקר חדשות 13 ששודר הערב (חמישי) במהדורה המרכזית הליכוד זוכה ל-27 מנדטים – עלייה של 4 מנדטים מהסקר הקודם.

נפתלי בנט עם 23 מנדטים.

המפלגה השלישית בגודלה היא "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן עם 10 מנדטים.

עוצמה יהודית וש"ס עם 9 מנדטים כל אחת,

יהדות התורה עם 7,

יש עתיד, ישראל ביתנו ורע"ם עם 6 מנדטים כל אחת.

"ישר" של אייזנקוט בקריסה, המחנה הממלכתי של גנץ, והציונות הדתית של סמוטריץ׳ עם 4 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה – מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל ובל"ד.

והמקביל מתפרסם סקר הבחירות השבועי של מעריב גם בסקר זה הליכוד מתחזק בעיקר על חשבון מפלגתו של בנט:

