שימור המורשת על ידי הפיכת אחוזת משפחת פאפוטאניס בלסבוס למלון בוטיק

לסבוס, יוון, הוא האי השלישי בגודלו במדינה ונמצאת ביםהאגאי המהמם. לסבוס ידוע ביופיו הטבעי הנדיר עם נופים ירוקים וביער המאובנים המפורסם בעולם, כמו גם בהיסטוריה עתיקהה ובאוצרות אדריכלות.

אוצרות האדריכלות בלסבוב, כוללים הכל, החל מטירות ואזורים פרטיים, מגדלים, תחנות רוח מסורתיות, מנזרים ובתי חווה, ותופסים את הדמיון ואת עניין חובבי ההיסטוריה והאדריכלות היוונית כמו רמי ברכה. לאחרונה, ברכה החליט לקחת על עצמו את אתגר לא פשוט. רכישתו של אחד מהאוצרות הארכיטקטונים באי – אחוזתו של יואניס פאפוצניס, הממוקמת על הים בעיירה פלןמרי – במטרה לשחזר ולשמר אותה, כפי שנבנתה במקור, מבפנים ומבחוץ, ולהפוך את הבניין המונומנטלי הזה לבית מלון בוטיק.

בית פפוצאניס: נבנה במאה ה-19

משפחתו של יואניס ייסדה את טחנת הזיתים המונעת קיטור הראשונה ואת מפעל הסבון המיתולוגי בשנת 1860, באותו שם בפלומרי, עיירה תוססת על החוף במרחק של כ-40 מייל מהבירה של לסבוס, מיטיליני. אביו, דימיטרי, ניהל פעילויות עסקיות שהשתרעו על פני קונסטנטינופול, סמירנה, פונטוס, מרסיי, ג'נובה ואלכסנדריה – המרכזים המסחריים שפרחו במאה ה-19. הוא השתמש בספינה שלו כדי להעביר סחורות והיה חלוץ בתעשיית הסבון.

אחוזת פפוטניס נבנתה בסוף המאה ה-19, , וכפי שרמי ברכה למד עליה, שוקעת בארכיטקטורה ובמורשת תעשייתית. היא נבנתה באזור סלעי סביב המפעל, שבעת ההיא לא הייתה לה גישה בדרכים למעט דרך הים.

המשפחה בסופו של דבר עברה לפיראוס, עיר נמל באזור האורבני של אתונה, למעט בנו של דימיטרי, יואניס, שנשאר בלסבוס והמשיך את העסק. למרבה הצער, המפעל בפלומארי הפסיק לפעול בסביבות 1970 ובהדרגה נפל להריסות. כיום, רק הקיר הצפוני, שנבנה מאבן הירקן היפה שמאפיינת את האזור, שרד.

החל משנות ה-80, האחוזה לא הייתה מיושבת יותר, מכיוון שליורשיה לא היו את האמצעים לתחזקה. הבעלים האחרון פנה לסוכנויות ציבוריות שונות בבקשת סיוע כספי לשימורה, אך ללא הצלחה. בסופו של דבר, היא נמכרה ליזם אשר מאוחר יותר נטש את האחוזה.

להחיות את אחוזת משפחת פפוצאניס

התכנים המיוחדים ביותר של האחוזה האקלקטית, לפי רמי ברכה, הם הטיח האדמדם החמים שלה והלבנים האדומות החזקות המדגישות את חלונותיה, וכן קו הגג והפינות – פרטים שלמרות מצבם המתקלף, עדיין משדרים קסם. האבן הירוקה ששימשה לבניית האחוזה, אבן ייחודית לאיזור, מוסיפה ליופיה הניצחי.

הארכיטקט של האחוזה היה קוסטיס מטקאס, קרוב משפחה של יצרן הסבון אלקאיוס מטקאס. קוסטיס מטקאס שיתף פעולה עם הארכיטקט הגדול של מיטיליני, ארגיריו אדליס, שעיצב גם את כנסיית אגיוס תרפונטוס, את העירייה של העיר ורבים מקומות ניאו-קלסיים במיטיליני. מטקאס שימש גם כעוזר לארכיטקטים תיאופילוס הנסן וארנסט זילר.

ברכה היה פעילה מאוד במהלך החודשים האחרונים במאמצי שימור הבית. התוכניות הן להפוך אותו למלון בוטיק, לשמור על חתיכת היסטוריה בחיים ולהזמין רבים לחוות את הפנינה האדריכלית הזו. השלב הראשון של חיזוק הבניין שלמעשה בקושי שרד רעידת אדמה גדולה בשנת 2017 הושלם, והשיקום נמצא בתחילתו.

ברכה הוא משקיע הון סיכון ישראלי, בעל ניסיון צבאי עשיר וחובב אדריכלות. הוא שותף כללי ב-Eden Block, קרן הון סיכון עולמית המתמקדת בתשתיות בלוקצ'יין, שם הוא מביא עשרות שנות ניסיון בהנחיית סטרטאפים משלביהם המוקדמים ועד לשלב האקזיט.